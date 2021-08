Startseite Jede Minute zählt mit "Deutschlands Latest Check-out" - diesen Sommer in ausgesuchten IHG® Hotels & Resorts Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2021-08-11 07:58. Vom 15. August bis 2. September 2021 können Gäste in teilnehmenden IHG® Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/hotels/de/de/reservation?fromRedirect=true&qSrt=sAV&qIta=99628432&icdv=99628432&setPMCookies=true&dp=true&cm_mmc=PDSEA-_-G|F-EUR|FS-DEU|H-EUR|HS-DEU|IHG|BRI|CORE-IHG&srb_u=1) in Deutschland an bestimmten Wochentagen bis 23:59 Uhr auschecken. Das bedeutet mehr Zeit, um das Reisen neu zu entdecken (oder ein wirklich langes Ausschlafen zu genießen!) München/ London, 9. August 2021 - Ein frisch bezogenens Bett, ein Frühstück, das keine Wünsche offen lässt, erstklassiger Zimmerservice und das alles ohne einen Finger zu rühren - wir alle haben Hotels vermisst. Um die Rückkehr des Reisens im eigenen Land zu feiern, führt IHG® Hotels & Resorts "Deutschlands Latest Check-Out" ein: Für Aufenthalte vom 15. August bis zum 2. September 2021 können Gäste wie bisher einchecken und sich montags bis donnerstags für den Check-out beliebig lange Zeit lassen (ja, bis 23:59 Uhr ist ok!). Vom 15. August bis zum 2. September 2021 wird "Deutschlands Latest Check-Out" in 50 IHG® Hotels & Resorts im ganzen Land einen Aufenthalt von durchschnittlich 20 Stunden auf 33 Stunden verlängern - und damit 13 zusätzliche Stunden zum Ausruhen, Erholen und Wiederentdecken schenken. Egal ob Freizeitreisende, die nach der Citytour noch eine erfrischende Dusche genießen oder ihre Shopping Ausbeute in Ruhe im Koffer verstauen möchten oder Geschäftsreisende, die im Anschluss an ein Meeting noch letzte Calls aus dem eigenen Hotelzimmer tätigen oder ihren Aufenthalt mit einem Drink an der Bar abrunden möchte. Ein später Check-Out bedeutet weniger Stress und mehr Flexibilität. Zusammengefasst: - Gäste genießen in 50 Hotels der IHG® Hotels & Resorts-Markenfamilie - InterContinental Hotels & Resorts, Regent, Crowne Plaza, Holiday Inn, und Hotel Indigo - "Deutschlands Latest Check-out". - Deutschlands schönste Flecken und lebendigste Businessmetropolen entdecken - von Dresden, Berlin, über Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt bis München und Nürnberg. - Bei Aufenthalten mit Abreise in der Wochenmitte (Montag bis Donnerstag) vom 15. August bis 2. September 2021 können die Gäste so spät wie gewünscht vor Mitternacht auschecken. - Einfach über www.ihg.com/DE-check-out buchen und Promo-Code "Latest Check Out" in den Reservierungsnotizen angeben. - Siehe http://www.ihg.com/DE-check-out für die vollständigen Geschäftsbedingungen.

- IHG Rewards-Mitglieder greifen zudem auf exklusive Tarife zu, sammeln Punkte für künftige Aufenthalte und können bei Direktbuchungen noch mehr sparen. BILDMATERIAL ZUM DOWNLOAD (https://we.tl/t-CxZQ0QNHak) Einige der teilnehmenden IHG® Hotels & Resorts in Deutschland: DRESDEN - Barock rocks (https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/de/de/dresden/drswp/hoteldetail)

Das Hotel Indigo Dresden - Wettiner Platz ist der perfekte Ausgangspunkt, um die malerische Barockstadt an der Elbe zu erobern - dank seiner Lage zwischen dem zeitgenössischen Kulturzentrum Kraftwerk Mitte und der historischen Altstadt. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie der Zwinger, die Frauenkirche oder die Semperoper befinden sich nur zehn Gehminuten entfernt. Die Zimmer kosten ab EUR 79 pro Nacht.

Buchungen unter ihg.com/DE-check-out BERLIN - Bestlage am Alex (https://hotelindigoberlin.com/de/)

Das Hotel Indigo Berlin - Centre Alexanderplatz mitten im Herzen der Metropole am "Alex" ist der ideale Ort, um die pulsierende Hauptstadt zu erkunden. Das Boutique- und Lifestyle-Hotel, inspiriert von seinem Viertel, spiegelt die sich stätig entwickelnde Kultur der lebendigen Nachbarschaft wider und ist umgeben von unzähligen Einkaufsmöglichkeiten, Kultur- und Fashionhighlights. Die Zimmer kosten ab EUR 94 pro Nacht.

Buchungen unter ihg.com/DE-check-out HAMBURG - Kunst trifft Business (https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/de/de/hamburg/hamge/hoteldetail)

Das Crowne Plaza Hamburg - City Alster befindet sich Im Norden der Hamburger Altstadt und westlich der Außenalster nicht weit von der Kunsthalle mit mehr als 200 Kunstwerken und sieben Jahrhunderten Kunstgeschichte entfernt. Das kürzlich renovierte Hotel gilt als globales Flaggschiff der Marke und bietet zwei gehobene Restaurants, eine Bar, ein modernes Fitnesscenter, acht Konferenzräume sowie ein rund um die Uhr geöffnetes Business Center. Die Zimmer kosten ab EUR 92 pro Nacht.

Buchungen unter ihg.com/DE-check-out DÜSSELDORF - Exklusiv auf der Kö (https://www.duesseldorf.intercontinental.com/)

Direkt auf der berühmten Königsallee gelegen, bietet das InterContinental Düsseldorf den idealen Ausgangpunkt, um Düsseldorf als Einkaufs- und Modemetropole zu entdecken. Von der Messe Düsseldorf, bis zur charmanten Altstadt und dem Rhein können die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von diesem ikonischen Luxushotel fußläufig erreicht werden. Die Zimmer kosten ab EUR 186 pro Nacht.

Buchungen unter ihg.com/DE-check-out FRANKFURT - Am Puls der Mainmetropole (https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/de/de/frankfurt/fraao/hoteldetail)

Das Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper befindet sich im zentralen Stadtteil von Frankfurt am Main, etwa 700 Meter vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Ganz in der Nähe vom Hauptturm gelegen, bietet das Hotel regionale Gerichte im hoteleigenen Lobby-Restaurant. Die Zimmer kosten ab EUR 78 pro Nacht. Kinder übernachten und essen in allen Holiday Inn umsonst.

Buchungen unter ihg.com/DE-check-out MÜNCHEN - Mitten drin in der Stadt mit Herz (https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/de/de/munich/muchb/hoteldetail)

Das Holiday Inn München - City Centre liegt direkt am Rosenheimer Platz mit schnellen Verbindungen in alle Stadtteile. Zum Hauptbahnhof sind es zehn Minuten, zum Flughafen München (MUC) 35 Minuten per S-Bahn. Familien erreichen die Exponate aus Wissenschaft und Technik im riesigen Deutschen Museum bequem zu Fuß, und in der nahen Altstadt lädt die Fußgängerzone zum Shopping ein.

Die Zimmer kosten ab EUR 87 pro Nacht. Buchungen unter ihg.com/DE-check-out, Kinder übernachten und essen in allen Holiday Inn umsonst. Über KPRN network

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, Berlin und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B und B2C Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

IHG Hotels & Resorts

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

www.kprn.de Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

