Europa Biozid-Markt Geschäftsüberblick, Kostenstrukturanalyse, Wachstumsgröße nach Chancen, Anteil und Prognose bis 2030

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für Biozide in Europa für die Jahre 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des europäischen Biozid-Marktes schaffen.

Holen Sie sich ein Beispiel-PDF des Berichts https://www.kennethresearch.com/sample-request-10334430

Nach den Statistiken von Eurostat stiegen sie von 323,49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 504,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Darüber hinaus stiegen die Chemikalienimporte in der Region von 205,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 285,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Der europäische Biozidmarkt machte im Jahr 2019 2.756,7 Mio.

Dieser 161-seitige Bericht „Europe Biocides Market 2020-2030 by Product Type (Halogenated, Metallic, Organic Acid, Phenolic), Application and Country: Trend Forecast and Growth Opportunity“ ist mit 35 Tabellen und 101 Abbildungen hervorgehoben und basiert auf einer umfassenden Erforschung des gesamten europäischen Biozid-Marktes und aller seiner Untersegmente durch ausführlich detaillierte Klassifizierungen. Fundierte Analysen und Bewertungen werden aus erstklassigen primären und sekundären Informationsquellen mit Inputs von Branchenexperten aus der gesamten Wertschöpfungskette generiert. Der Bericht basiert auf Studien zu den Jahren 2015-2019 und enthält eine Prognose von 2020 bis 2030 mit 2019 als Basisjahr. (Bitte beachten Sie: Der Bericht wird vor der Auslieferung aktualisiert, sodass das letzte historische Jahr das Basisjahr ist und die Prognose mindestens 5 Jahre über das Basisjahr abdeckt.)

Eingehende qualitative Analysen beinhalten die Identifizierung und Untersuchung der folgenden Aspekte:

• Marktstruktur

• Wachstumsbeschleuniger

• Einschränkungen und Herausforderungen

• Neue Produkttrends und Marktchancen

• Porters Fiver Forces

Der Trend und die Aussichten des europäischen Marktes werden unter Berücksichtigung von COVID-19 in optimistischer, ausgewogener und konservativer Sicht prognostiziert. Die ausgewogene (höchstwahrscheinliche) Prognose wird verwendet, um den europäischen Biozid-Markt in jedem Aspekt der Klassifizierung aus Sicht des Produkttyps, der Anwendung und des Landes zu quantifizieren.

Antrag auf vollständigen Bericht: https://www.kennethresearch.com/sample-request-10334430

Basierend auf dem Produkttyp ist der europäische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz (Millionen US-Dollar) und das Verkaufsvolumen (Kiloton) für 2019-2030 in jedem Abschnitt enthalten sind.

Halogenierte Biozide

• Biozide auf Chlorbasis

• Biozide auf Brombasis

• Biozide auf Jodbasis

• Andere Biozide auf Halogenbasis

Metallische Biozide

• Biozide auf Silberbasis

• Biozide auf Kupferbasis

• Biozide auf Zinkbasis

• Biozide auf Magnesiumbasis

• Biozide auf Quecksilberbasis

• Andere Metallbiozide

Organoschwefel-Biozide

Biozide mit organischer Säure

• Biozide auf Ameisensäurebasis

• Biozide auf Milchsäurebasis

• Biozide auf Ascorbinsäurebasis

• Biozide auf Propionsäurebasis

• Biozide auf Benzoesäurebasis

• Andere Biozide auf organischer Säurebasis

Stickstoffhaltige Biozide

Phenolische Biozide

Andere Biozid-Typen

Basierend auf der Anwendung ist der europäische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz (Millionen US-Dollar) und das Verkaufsvolumen (Kiloton) für 2019-2030 in jedem Abschnitt enthalten sind.

• Wasserversorgung

• Landwirtschaft

• Holzkonservierung

• Speisen und Getränke

• Farben & Beschichtungen

• Arzneimittel

• Menschliche Hygiene

• Reinigung von Haushalt, Industrie und Institutionen (HI&I)

• Andere Anwendungen

Geografisch werden die folgenden nationalen/lokalen Märkte vollständig untersucht:

• Deutschland

• Großbritannien

• Frankreich

• Spanien

• Italien

• Russland

• Restliches Europa (weiter unterteilt in Belgien, Dänemark, Österreich, Norwegen, Schweden, Niederlande, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien)

Für jedes Land stehen für 2019-2030 detaillierte Analysen und Daten zum Jahresumsatz (in Millionen US-Dollar) und zum Verkaufsvolumen (Kiloton) zur Verfügung. Die Aufteilung der wichtigsten nationalen Märkte nach Produkttyp und Anwendung über die prognostizierten Jahre ist ebenfalls enthalten.

Der Bericht deckt auch das aktuelle Wettbewerbsszenario und den prognostizierten Trend ab; und stellt wichtige Anbieter vor, darunter Marktführer und wichtige aufstrebende Akteure.

Insbesondere werden potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in den europäischen Biozidmarkt quantitativ und qualitativ durch das Risikobewertungssystem von GMD untersucht. Gemäß der Risikoanalyse und -bewertung werden kritische Erfolgsfaktoren (CSFs) als Orientierungshilfe generiert, um Investoren und Aktionären dabei zu helfen, sich abzeichnende Chancen zu erkennen, die Risiken zu managen und zu minimieren, geeignete Geschäftsmodelle zu entwickeln und kluge Strategien und Entscheidungen zu treffen.