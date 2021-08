Startseite Branchenüberblick über den Mobilfunkantennenmarkt, globale Größe, regionale Analyse und Wettbewerbsstrategie nach Schlüsselunter Pressetext verfasst von kennethresearch am Di, 2021-08-10 14:11. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für Mobiltelefonantennen für die Jahre 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Marktprodukten für Mobiltelefonantennen schaffen. Holen Sie sich ein Beispiel-PDF des Berichts https://www.kennethresearch.com/sample-request-10334127 Laut den Statistiken des Bureau of Economic Analysis (BEA) des US-Handelsministeriums stieg die Bruttoleistung der Datenverarbeitungs-, Internet-Publishing- und sonstigen Informationsdienstleistungsbranche von 162,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 530,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 . Wie Sie wissen, ist die Antenne ein Gerät, das elektrische Energie (elektrisches Signal) in elektromagnetische Wellen umwandelt, die in den Weltraum übertragen werden. Antenne ist ein ziemlich großes Thema und es wäre schwierig, alle Aspekte von Antenne auf einer einzigen Seite zu beschreiben, aber dieser Bericht würde versuchen, einige große Bilder verschiedener Aspekte von Antennen hauptsächlich für Mobilfunkanwendungen zu geben. Der Bericht prognostiziert ein Wachstum des globalen Marktes für Mobiltelefonantennen auf xxx Millionen USD im Jahr 2020 mit einer CAGR von xx% im Zeitraum 2020-2025 aufgrund der Coronavirus-Situation. Der Bericht bietet eine detaillierte Berichterstattung über die Handy-Antenne-Branche und die wichtigsten Markttrends mit den Auswirkungen des Coronavirus. Die Marktforschung umfasst historische und prognostizierte Marktdaten, Nachfrage, Anwendungsdetails, Preistrends und Unternehmensanteile des geografisch führenden Mobilfunkantennen. Der Bericht teilt die Marktgröße nach Volumen und Wert auf der Grundlage von Anwendungstyp und Geografie auf. Antrag auf vollständigen Bericht: https://www.kennethresearch.com/sample-request-10334127 Erstens behandelt dieser Bericht den aktuellen Status und die Zukunftsaussichten des globalen Handy-Antennen-Marktes für den Zeitraum 2015-2024.

Und in diesem Bericht analysieren wir den globalen Markt aus 5 Regionen: Asien-Pazifik [China, Südostasien, Indien, Japan, Korea, Westasien], Europa [Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Russland, Spanien, Niederlande, Türkei, Schweiz], Nordamerika[Vereinigte Staaten, Kanada, Mexiko], Naher Osten und Afrika[GCC, Nordafrika, Südafrika], Südamerika[Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile, Peru]. Gleichzeitig klassifizieren wir Handyantennen nach Typ, Anwendung nach Geografie. Noch wichtiger ist, dass der Bericht den Markt der wichtigsten Länder basierend auf Typ und Anwendung enthält.

Schließlich bietet der Bericht eine detaillierte Profil- und Dateninformationsanalyse des führenden Hersteller von Mobiltelefonantennen.

Teil 1:

Marktübersicht, Entwicklung und Segmentierung nach Typ, Anwendung und Region

Teil 2:

Firmeninformationen, Umsatz, Kosten, Marge etc.

Teil 3:

Globaler Markt nach Unternehmen, Typ, Anwendung und Geografie

Teil 4:

Asien-Pazifik-Markt nach Typ, Anwendung und Geografie

Teil 5:

Europa-Markt nach Typ, Anwendung und Geografie

Teil 6:

Nordamerika-Markt nach Typ, Anwendung und Geografie

Teil 7:

Südamerika-Markt nach Typ, Anwendung und Geografie

Teil 8:

Markt für Naher Osten und Afrika nach Typ, Anwendung und Geografie

Teil 9:

Marktfunktionen

Teil 10:

Investitionsmöglichkeit

Teil 11:

Abschluss Marktsegment wie folgt:

Nach Region

Asien-Pazifik[China, Südostasien, Indien, Japan, Korea, Westasien]

Europa[Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Russland, Spanien, Niederlande, Türkei, Schweiz]

Nordamerika[Vereinigte Staaten, Kanada, Mexiko]

Naher Osten und Afrika[GCC, Nordafrika, Südafrika]

Südamerika[Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile, Peru]

Schlüsselunternehmen

Amphenol

Impulselektronik

Molex

Skycross

Galtronik

Sunway

Geschwindigkeit

JESONcom

Auden

Deman

Ethertronik

Himmelswelle

3GTX

Südstern

Markt nach Typ

Stanzantenne

Interne Leiterplatte & FPC

Laserdirektstrukturierung (LDS)

Interne Leiterplatte und FPC

Markt nach Anwendung

Hauptantenne

WLAN-Antenne

NFC-Antenne

GPS-Antenne

Bluetooth-Antenne

