Startseite Backbase-gestützte Plattform bietet starkes digitales Fundament für das neue Kundenportal der pbb Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2021-08-10 13:59. Das neue Kundenportal des Immobilienfinanzierers demonstriert die Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Innovation der Backbase-Lösungen Frankfurt, 10.08.2021 - Backbase, der Anbieter der Engagement-Banking-Plattform, hat den führenden Immobilienfinanzierer pbb Deutsche Pfandbriefbank (pbb) bei der Einführung seines neuen Kundenportals unterstützt, welches auf der Engagement-Banking-Plattform des Anbieters digitaler Banking-Technologie basiert. Durch die Nutzung der digitalen Vertriebsfunktionen der Engagement-Banking-Plattform von Backbase digitalisiert das Portal der pbb die Schnittstelle zwischen der Bank und ihren Kunden. Die wichtigsten Vorteile des Portals sind ein digitaler Workflow, eine höhere Transparenz über den gesamten Kreditantragsprozess hinweg sowie eine verbesserte Dokumentenverwaltung. Darüber hinaus sind die Out-of-the-Box-Beschleuniger von Backbase flexibel und skalierbar und ermöglichen es den Entwicklern von pbb, die Angebote der Bank kontinuierlich zu erneuern sowie die Nutzererfahrung für die Endnutzer zu verbessern. Gert Krouwel, Leiter des Kundenportal-Projekts bei der pbb, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir weitere Teile unserer Prozesse und Lösungen digitalisieren konnten. Die Flexibilität der Plattform von Backbase, auf die wir intern leicht aufbauen können, machte sie zur naheliegenden Wahl für unsere digitale Transformation. Darüber hinaus passen die Kulturen in unseren beiden Firmen gut zu zueinander, sodass die Zusammenarbeit sehr gut war. " Frank Uittenbogaard, Regional Vice President von Backbase für Europa, fügt hinzu: "Wir sind sehr beeindruckt vom Engagement der pbb bei der Optimierung ihrer Kunden- sowie Mitarbeitererfahrung und freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihr Angebot zu erweitern. Die Implementierung unserer Technologie durch die pbb beweist ihre Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und ihren Innovationsgeist. Wir sind gespannt darauf, wie die pbb den Einsatz innerhalb ihrer Organisation weiter ausbaut, um weitere Verbesserungen für ihre Abläufe zu erzielen." Über die pbb Deutsche Pfandbriefbank Die pbb Deutsche Pfandbriefbank ist eine führende Spezialbank für die Finanzierung von Investitionen in Gewerbeimmobilien und öffentliche Infrastruktur in Europa und den USA. Sie gehört zu den größten Pfandbriefemittenten und ist damit zugleich ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa. Backbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finanzinstitute bei der Transformation ihrer fragmentierten Finanz-IT zu unterstützen und die Unternehmen auf dem Weg von der bloßen Kundeninteraktion zum Engagement zu begleiten. Das wird durch die Backbase Engagement-Banking-Plattform ermöglicht, die alle Geschäftsbereiche auf einer einzigen Plattform abbildet, einschließlich Retail, SME & Corporate und Wealth Management. Vom digitalen Vertrieb bis hin zum täglichen Bankgeschäft konzentriert sich das gesamte Design der Plattform auf ein nahtloses und fesselndes Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter. Die Branchenanalysten Forrester, Ovum und Celent bescheinigen Backbase kontinuierlich eine Spitzenposition und mehr als 120 große Finanzunternehmen auf der ganzen Welt nutzen bereits die Backbase Engagement-Banking-Plattform - darunter HSBC, RBC, Raiffeisen Bank, Deutsche Pfandbriefbank, Berenberg, PostFinance, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Societe Generale, Citizens Bank, BKS Bank, Sberbank, Valiant, Advancia, Discovery Bank, Credit Suisse, Bank de Luxembourg, Lloyds sowie Metrobank. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.backbase.de Firmenkontakt

