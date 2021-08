Startseite Custom Branding und Collaborative Development im Fokus Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2021-08-10 11:19. Aktuelle Version der Low Code Plattform GAPTEQ unterstützt Anwender bei Custom Branding und Collaborative Development sowie mit Utilities Dienstprogrammen Mit Custom Branding und Collaborative Development mehr Freude beim Bauen und Nutzen: Unter diesem Motto fokussiert die aktuelle Version 3.5 von GAPTEQ (https://gapteq.com/neu-in-3-5/?utm_source=ars&utm_medium=artikel&utm_cam...) einmal mehr auf konkrete User Experience. Dank einer Vielzahl an neuen Funktionalitäten haben die Anwender der Low Code Plattform ab sofort noch mehr Möglichkeiten bei der Erstellung individueller Datenbankanwendungen und Web Applikationen im Zusammenspiel mit SQL Datenbanken. So lässt sich etwa das Erscheinungsbild der jeweiligen Applikation komfortabel passend zum Corporate Design des Unternehmens gestalten. Für das Custom Branding von Hintergrundbildern, Dialogfeldern, Icons für Browser Registerkarten und Favoriten sowie LogIn Seiten können Bilder, Rahmen, Buttons, Texte und Farben genutzt und ganz einfach per Konfigurator eingestellt werden. Zudem wird das gemeinsame Entwickeln an einer GAPTEQ Applikation mit der neuen Version dank Collaborative Development deutlich vereinfacht: Das Blockieren von Seiten verhindert das Überschreiben durch einen anderen möglichen Bearbeiter. Erst wenn die Seite verlassen wird, ist sie für andere Entwickler wieder zugänglich. Weitere Neuheiten in Version 3.5

-GAPTEQ Komponente IFrame für bequeme Bereitstellung von Inhalten aus externen Quellen in die Web Anwendung, beispielsweise YouTube Videos, Texte, Dokumente oder Banner

-Unterstützung der Anwender bei der zielgerichteten Dateneingabe mit Platzhaltern und Hinweisen in den Formularfeldern im Zusammenspiel mit SQL Datenbanken

-Gestaltung von Kopfzeilen und Fußzeilen mit HTML

-Definierung der individuellen Anzeigezeit von Fehlermeldungen

-Fehlerreduzierung bei der Dateneingabe durch direkt im Data Grid hinterlegte Validierungsvorgaben

-Effiziente und gruppenspezifische Userführung durch rechtebasiert unterschiedliche Navigationspunkte und Vorlagen Highlight GAPTEQ Utilities

Bei den ebenfalls neuen GAPTEQ Utilities handelt es sich um kleine Dienstprogramme in Form von eigenentwickelten Zusatztools und Vorgehenskonzepten, auf die die Nutzer je nach Bedarf zugreifen können; hinzu kommen Empfehlungen für hochwertige Drittwerkzeuge, die sich im Einsatz mit GAPTEQ bereits erfolgreich bewährt haben. In diesem Zusammenhang sind Anwender explizit aufgerufen, selbst Tools oder Zusatzprogramme zu empfehlen, die nach einer entsprechenden Prüfung mit aufgenommen werden. Mit Version 3.5 stellt GAPTEQ als erste Utility die Repository Server Console zur Verfügung: Das Konsolenprogramm ermöglicht die komfortable Erledigung von Aufgaben am Repository Server. Dazu gehören etwa der Import von Repositories, das Patchen von Datenbank Connections oder das Anlegen von Benutzern. "Mit Version 3.5 haben wir erneut einen großen Schritt gemacht in der Unterstützung unserer Anwender aus den verschiedensten Branchen: Ihnen stehen jetzt bei der Nutzung von GAPTEQ zahlreiche neue und erweiterte Funktionalitäten zur Verfügung. Auf diese Weise können sie ihre individuell erstellten Anwendungen nun noch erfolgreicher weiterentwickeln und damit auch ihre Projekte insgesamt noch produktiver managen", kommentiert Monika Düsterhöft, Geschäftsleitung GAPTEQ GmbH. Weiterführendes für Anwender und Interessenten

Mehr zu den neuen Funktionalitäten von GAPTEQ 3.5 erfahren Anwender in einem kostenfreien Webinar (https://gapteq.com/termin/webinar-gapteq-softwareupdates-31082021/?utm_s...) am 31. August 2021. Interessenten gewinnen über die GAPTEQ-Komponenten-Demo (https://demo.gapteq.com/GAPTEQForms/GTDemoComponents?utm_source=ars&utm_...) interaktiv erste Eindrücke der Low Code Plattform, eine FREE-Version und GAPTEQ SAMPLE APPS samt SQL-Datenbank und Demodaten als Beispielapplikationen und Template (https://portal.gapteq.com/Account/Register?utm_source=ars&utm_medium=art...) stehen ebenfalls kostenfrei zum Download bereit. Kompakte Webinare für Einsteiger und Fortgeschrittene bieten weitere Informationen rund um den Einsatz und Umfang von GAPTEQ. Über GAPTEQ

GAPTEQ ist eine moderne Low Code Plattform. Sie erlaubt das Erstellen individueller Datenbank Anwendungen und Web Applikationen im direkten Zusammenspiel mit SQL Datenbanken. Intuitiv per Drag & Drop, ohne HTML Know how oder Frontend Programmierung. Unternehmen digitalisieren so ihre Prozesse und Teilprozesse und schließen Applikationslücken in der Datenarbeit. GAPTEQ ist einfach in der Handhabung, clever im Pricing, smart in der Technologie. Das von den Business Spezialisten Hermann Hebben, Christian Stöllinger und Steffen Vierkorn im Jahr 2016 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz mit Entwicklung, Support, Vertrieb und Partner Management im oberbayerischen Brannenburg. GAPTEQ ist On Premise und für die Cloud verfügbar. www.gapteq.com Firmenkontakt

GAPTEQ GmbH

Monika Düsterhöft

Flintsbacher Straße 12

83098 Brannenburg

+49 8034 95590-30

monika.duesterhoeft@gapteq.com

https://gapteq.com Pressekontakt

ars publicandi GmbH

Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

+49 6331 554313

MOvermann@ars-pr.de

