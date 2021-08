Startseite Dubai Kreuzfahrten zu den Höhepunkten im Orient Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2021-08-09 20:36. Endlich ist das Reisen wieder möglich. Und selbst wer vorsichtig und konservativ ist, kann dank der langen Vorlaufzeiten der bereits buchbaren Reisetermine schon mit der Reiseplanung beginnen. Wer nach einem Urlaub mit spektakulären Eindrücken sucht, dem sei eine Dubai Kreuzfahrt empfohlen. Die Reisen in den Orient bieten eine Kombination aus einzigartiger Kultur, imposanten Metropolen und traumhafter Entspannung an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Deshalb stehen Dubai Kreuzfahrten bei vielen Reisenden hoch im Kurs. Als absoluter Kreuzfahrtspezialist hat das Kreuzfahrtenportal kreuzfahrten-reisebuero.de Angebote für Dubai Kreuzfahrten im Programm, bei denen es die Möglichkeit gibt, Termine in 2022 oder 2023 zu buchen. So kann man dem nasskalten Wetter in Deutschland entfliehen, um den Zauber des Orients zu erleben. Dubai Kreuzfahrt durch den Persischen Golf Bei der „Mein Schiff 6 - Doha mit Abu Dhabi“ Kreuzfahrt startet die Dubai Kreuzfahrt in Doha, der Hauptstadt Katars. Das Schiff nimmt von Doha aus zunächst Kurs auf Dubai, später auf Abu Dhabi und kehrt schließlich nach Doha zurück. Dubai, die glanzvolle Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten, besticht durch Luxusläden, hochmoderne Architektur und weitere Sehenswürdigkeiten. Wahrzeichen der Stadt ist der 830 Meter hohe Wolkenkratzer Burj Khalifa. Vor der Skyline des Emirates befindet sich die Dubai Fountain. Mit zweieinhalb Tagen Aufenthalt haben die Reisenden ausreichend Zeit, um auch einen Abstecher zu den künstlich angelegten Inseln zu unternehmen und im Resort The Palm den Wasserpark und das Aquarium zu erleben. Vom Emirat aus nimmt Mein Schiff 6 dann Kurs auf Abu Dhabi. Eineinhalb Tage dauert der Aufenthalt in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Damit haben die Reisenden die Möglichkeit, bei Tag einen Abstecher in die glamourösen Einkaufszentren zu unternehmen und die beeindruckende Zavid Moschee zu besichtigten. Zeit genug ist auch, um das Nachtleben von Abu Dhabi kennenzulernen. Vor der Ausschiffung bleibt ebenso in Doha noch genug Zeit, um auch Katars Metropole zu besichtigen. Das Stadtzentrum liegt direkt am Wasser. Die Parks und die Promenade laden zu Spaziergängen ein. Shopping ist auf dem Souq Waqif, einem traditionellen Markt, möglich. Dubai Kreuzfahrten bieten Urlaub auf dem Meer und in den arabischen Metropolen Die Dubai Kreuzfahrt an Bord von Mein Schiff 6 mit Kurs durch den Persischen Golf und mit dem Besuch der beeindruckenden arabischen Metropolen beinhaltet zudem viele Extras. Neben einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm und kulinarischen Genüssen gibt es einen ca. 1.800 Quadratmeter großen Spa- und Fitnessbereich. Ergänzt wird das Angebot durch eine Kinderbetreuung. Für Fragen und Wünsche steht eine Reiseleitung zur Verfügung. Lohnenswert ist die zusätzliche Buchung von geführten Landgängen. Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/dubai-und-emirate-kreuzfahrten Kurzprofil:

Die Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG ist ein Reiseunternehmen, das sich auf Schiffsreisen spezialisiert hat. Im Angebot des Reiseanbieters gibt es Kreuzfahrten namhafter Reedereien, wie MSC, AIDA, TUI Cruises und weiterer. Zu allen Schiffsurlauben gibt es detaillierte Beschreibungen und Informationen zu den inkludierten Leistungen. Auf Wunsch gibt es auch eine persönliche Reiseberatung per Telefon. Unternehmensinformation:

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten

