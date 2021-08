Startseite Hannan: Bodenprobenentnahmen setzen die Erweiterung des Ausmaßes und die Abgrenzung der Kontinuität der Kupfer-Silber-Vererzung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2021-08-09 19:28. Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) berichtet über die Ergebnisse des geochemischen Bodenprobenentnahmeprogramms auf dem Projekt Tabalosos East innerhalb des in Sedimenten beherbergten Kupfer-Silber-Projekts San Martin des JOGMEC JV in Peru (Abbildungen 1 und 2). Die wichtigsten Punkte: - Bodenprobenentnahmen haben signifikante Erweiterungen des in verdeckten Aufschlüssen anstehenden vererzten Kupfer-Silber-Schiefer-Horizonts in Tabalosos East identifiziert, der sich jetzt über eine Streichlänge von 24 km erstreckt;

- Die Bodenuntersuchung bestätigt sowohl die Kontinuität der zuvor gemeldeten hochgradigen Kupfervererzung in Tabalosos East, die eine Vererzung in einem Aufschluss von bis zu 2,0 Metern mit 4,9 % Kupfer und 62 g/t Silber umfasste, sowie die Probenentnahme in kurzen Abständen (Infilling) und signifikante Erweiterung früherer gemeldeter Bodenprobenergebnisse im Norden und Westen;

- Das Gebiet ist von dichter Dschungelvegetation bedeckt und hat teilweise eine relativ steile Topografie.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Michael Hudson, Chairman & CEO

