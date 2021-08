Diamcor gibt Ergebnisse der ersten Ausschreibung und Umsätze des aktuellen Quartals bekannt

Kelowna, 9. August 2021 - Diamcor Mining Inc. (TSX-V.DMI / OTCQB-DMIFF) (Diamcor oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es bei der Ausschreibung und dem Verkauf von Rohdiamanten, die bei der Verarbeitung von Steinbruchmaterial beim unternehmenseigenen Projekt Krone-Endora beim Projekt Venetia (das Projekt) gewonnen wurden, sehr vielversprechende Ergebnisse erzielt hat. Im Juli 2021, dem ersten Monat des aktuellen Geschäftsquartals, das am 30. September 2021 endet, hat das Unternehmen insgesamt 2.989,54 Karat angeboten und verkauft. Die Ergebnisse bestätigen das Potenzial für höhere durchschnittliche Dollar pro Karat-Werte aufgrund der Betriebs- und Verarbeitungsverbesserungen des Unternehmens sowie aus der Gewinnung größerer Rohdiamanten in Edelsteinqualität in der Kategorie Special (+10,8 Karat).

Zu den Höhepunkten des Umsatzes des Unternehmens mit Rohdiamanten, die im Juli 2021 zum Verkauf angeboten wurden, gehören:

- Die insgesamt im Juli 2021 angebotenen und verkauften Rohdiamanten beliefen sich auf 2.989,54 Karat, was im bisherigen Quartal einen Bruttoumsatz von USD744.085,44 ergab, was zu einem kombinierten Durchschnittspreis von USD248,90 pro Karat führte.

- Anfang Juli 2021 wurden zunächst 1.560,39 Karat Rohdiamanten, die bei der Verarbeitung von Steinbruchmaterial gewonnen wurden, ausgeschrieben und verkauft, was einen Bruttoumsatz von USD271.509,02 und einen Durchschnittspreis von USD174,00 pro Karat ergab.

- Der zweite Verkauf Ende Juli von zusätzlichen 1.429,15 Karat Rohdiamanten, die aus der Verarbeitung von Steinbruchmaterial gewonnen wurden, führte zu einem zusätzlichen Bruttoumsatz von USD472.576,28, was einen Durchschnittspreis von USD330,67 pro Karat ergab.

- Die Ausschreibung und der Verkauf beinhalteten erneut mehrere Rohdiamanten in der Kategorie Special (+10,8 Karat).

- Das Unternehmen plant, im August und September 2021 weitere Rohdiamanten für das Quartal auszuschreiben und zum Verkauf anzubieten.

- Die Gesamtnachfrage und die Preisgestaltung eines Großteils der vom Unternehmen ausgeschriebenen und verkauften Rohdiamanten-Sortimente entsprechen weiterhin den Erwartungen oder übertreffen diese.

Die Größe und Menge von Special-Rohdiamanten in den im Juli 2021 abgehaltenen Verkäufen und Ausschreibungen werden für das Projekt nicht als ungewöhnlich angesehen, da es weiterhin seine Fähigkeit zeigt, bei der Verarbeitung von Steinbruchmaterial signifikante Dollar-pro-Karat-Ergebnisse und -Einnahmen zu erzielen.

Wir sind erneut mit diesen Ergebnissen zufrieden, die weiterhin unsere Fähigkeit bestätigen, aufgrund der COVID-19-Pandemie einen starken Dollarwert pro Karat und einen Bruttoumsatz zu erzielen und gleichzeitig mit geringeren Volumina zu operieren, sagte Dean Taylor, CEO von Diamcor. Angesichts dieser anhaltenden Ergebnisse konzentrieren wir uns nun auf das zuvor angekündigte Ziel, die erste Phase der Upgrades abzuschließen. Diese Upgrades sollen uns das Potenzial geben, unsere aktuellen Verarbeitungsmengen bis zum 30. September 2021 um bis zu 100 % zu steigern, und alle diesbezüglichen Bemühungen schreiten entweder planmäßig oder früher als geplant voran.

Über Diamcor Mining Inc.

Diamcor Mining Inc. ist ein börsennotiertes Junior-Bergbauunternehmen mit Fokus Diamanten, das an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel V.DMI und an der OTC QB International unter dem Kürzel DMIFF notiert. Das Unternehmen verfügt über eine gut etablierte Betriebs- und Produktionsgeschichte in Südafrika und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Belieferung des Weltmarktes mit Rohdiamanten.

Über die Allianz mit Tiffany & Co.

Das Unternehmen ist mit Tiffany & Co. Canada, einer Tochtergesellschaft des weltberühmten New Yorker Unternehmens Tiffany & Co., eine langfristige strategische Allianz mit Vorkaufsrecht auf bis zu 100 % der zukünftigen Produktion von Rohdiamanten aus dem Projekt Krone-Endora beim Projekt Venetia zu den jeweils aktuellen Preisen eingegangen, die von den Parteien fortlaufend festgelegt werden. In Verbindung mit diesem Vorkaufsrecht stellte Tiffany & Co. Canada dem Unternehmen auch eine Finanzierung bereit, um das Projekt voranzubringen. Tiffany & Co. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der New Yorker Börse unter dem Kürzel TIF notiert ist. Weitere Informationen zu Tiffany & Co. finden Sie auf der Website unter www.tiffany.com .

Über Krone-Endora bei Venetia

Im Februar 2011 erwarb Diamcor das Projekt Krone-Endora beim Projekt Venetia von De Beers Consolidated Mines Limited, bestehend aus den Schürfrechten an den Farmen Krone 104 und Endora 66, die eine kombinierte Fläche von etwa 5.888 Hektar repräsentieren, die direkt an die Vorzeige-Diamantmine Venetia von De Beers in Südafrika angrenzt. Am 11. September 2014 gab das Unternehmen bekannt, dass das südafrikanische Mineralressourcenministerium ein Abbaurecht für das Projekt Krone-Endora bei Venetia erteilt hat, das 657,71 Hektar der Gesamtfläche des Projekts von 5.888 Hektar umfasst. Das Unternehmen hat auch einen Antrag auf Erteilung eines Abbaurechts für die verbleibenden Gebieten des Projekts gestellt. Die Lagerstätten auf den Konzessionsgebieten Krone und Endora wurden als hochgradigere alluviale Basallagerstätten identifiziert, die von einer niedriggradigen oberen eluvialen Lagerstätte bedeckt sind. Die Lagerstätten sollen das Ergebnis der direkten Verschiebung (in Bezug auf die eluviale Lagerstätte) und der Erosion (in Bezug auf die alluviale Lagerstätte) von Material aus den höheren Bodenschichten der angrenzenden Gebiete des Venetia-Kimberlits sein. Die Lagerstätten bei Krone-Endora befinden sich in zwei Schichten mit einer maximalen Gesamttiefe von etwa 15,0 Metern von der Oberfläche bis zum Grundgestein, wodurch ein sehr kostengünstiger Abbau mit dem Potenzial für eine kurzfristige Diamantproduktion aus einer bekannten hochwertigen Quelle genutzt werden kann. Krone-Endora profitiert aufgrund seiner Lage direkt neben der Mine Venetia auch von der bereits entwickelten Infrastruktur und den vorhandenen Dienstleistungen

Herr James P. Hawkins (B.Sc., P.Geo.), ist Manager of Exploration & Special Projects für Diamcor Mining Inc. und der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101, der für die Überwachung der Explorationsprogramme von Diamcor verantwortlich zeichnet. Er ist ein Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA). Herr Hawkins hat diese Pressemeldung geprüft und ihren Inhalt genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden, unterliegen sie einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

