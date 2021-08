DeFi Technologies meldet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von DeFi Yield Technologies Inc.

Unternehmen gibt außerdem Genehmigung des Board für Neuauszeichnung von Optionen bekannt

Toronto, 9. August 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) (DeFi Technologies oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (die Absichtserklärung) hinsichtlich des Erwerbs von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von DeFi Yield Technologies Inc. (DeFi Yield) unterzeichnet hat (die Übernahme von DeFi Yield).

DeFi Yield ist ein Privatunternehmen mit einer eigenen, automatisierten Rendite-Engine, die Investitionen in dezentrale Finanzen einfach und effizient macht. Durch den Einsatz unterschiedlicher DeFi-Protokolle und -Strategien zur Steigerung der Diversifizierung maximiert ihre Lösung die Rendite und minimiert gleichzeitig das Risiko.

Die Absichtserklärung sieht vor, dass DeFi Technologies und DeFi Yield umgehend ein endgültiges Abkommen (das endgültige Abkommen) ausverhandeln und unterzeichnen werden - zusammen mit allen anderen Dokumenten, die erforderlich sein könnten, um die Bedingungen des Erwerbs, wie in der Absichtserklärung beschrieben, zu formalisieren und umzusetzen.

Diana Biggs, CEO von Valour Inc., einer 100-%-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, sagte: DeFi Yield bringt eine umfassende Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im dezentralen Finanzwesen mit ein und wir sehen fantastische Synergien. Wir freuen uns, unsere gemeinsamen Lösungen zu kombinieren, um Investoren einen einfachen und sicheren Zugang zu den besten Möglichkeiten im wachstumsstarken Bereich der dezentralen Finanzierung zu bieten.

Wouter Witvoet, Chief Executive Officer von DeFi Technologies, sagte: Es ist eine fantastische Entwicklung für DeFi Technologies, DeFi Yield Technologies zu übernehmen. Ihre Smart-Contract-Entwicklung, DeFi-Yield Vaults und Meta Vaults sind eine hervorragende Ergänzung der wachsenden Produktbasis, die wir bieten. Abgesehen von unseren Valour-ETNs, die die öffentlichen Märkte anzapfen, um ein Engagement in der dezentralen Finanzwelt zu ermöglichen, nutzen wir nun auch die 1,7 Billionen Dollar, die in eine Vielzahl an Kryptowährungen geflossen sind. Wir freuen uns darauf, diese Produkte gemeinsam mit Philipp und dem Team zu entwickeln.

Dr. Philipp Kallerhoff, CEO von DeFi Yield Technologies Inc., sagte: Wir freuen uns, unsere Kräfte mit dem Team von DeFi Technologies zu bündeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam zu den weltweit führenden Unternehmen im schnell wachsenden Bereich der dezentralen Finanzen zählen werden. Wir freuen uns darauf, das bestehende Geschäfts- und Produktangebot von DeFi Technologies zu nutzen, um das Wachstum unserer Smart Contracts sowie unserer anderen Produkte zu beschleunigen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Fusion das Erreichen unserer gemeinsamen Geschäftsziele beschleunigt, einschließlich der Erweiterung des Zugangs und der Schaffung zusätzlicher Zugänge zu einfachen, sicheren und risikoadjustierten dezentralen Finanzprodukten.

Der Abschluss der Übernahme von DeFi Yield unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Ausverhandlung und Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens, die Genehmigung der Aktionäre und des Board von DeFi Yield und des Unternehmens, sofern erforderlich, den Abschluss der Kaufprüfung sowie auf die Erfüllung sämtlicher Bedingungen (sofern nicht schriftlich darauf verzichtet wird), die im endgültigen Abkommen beschrieben werden.

Als Vergütung für die Übernahme von DeFi Yield wird das Unternehmen (a) nach dem Abschluss der Übernahme von DeFi Yield 32.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die anfänglichen DeFi-Aktien) unter Annahme eines Preises von 1,14 $ pro anfänglicher DeFi-Aktie an die Aktionäre von DeFi Yield ausgeben, (b) sobald DeFi Yield das Äquivalent von 200 Millionen US$ an Aktiva erreicht, die insgesamt über von DeFi Yield geschaffene Smart Contracts gesperrt sind, weitere 7.500.000 Stammaktien des Unternehmens an die Aktionäre von DeFi Yield ausgeben, und (c) sobald DeFi Yield das Äquivalent von 500 Millionen US$ an Aktiva erreicht, die insgesamt über von DeFi Yield geschaffene Smart Contracts gesperrt sind, weitere 7.500.000 Stammaktien des Unternehmens an die Aktionäre von DeFi Yield ausgeben. Die anfänglichen DeFi-Aktien unterliegen einer anfänglichen Sperrfrist von drei Monaten und werden anschließend in gleichen vierteljährlichen Tranchen über einen Zeitraum von zwei Jahren freigegeben. Weitere Informationen in Zusammenhang mit der Übernahme DeFi Yield wird das Unternehmen in zukünftigen Pressemitteilungen bereitstellen.

Durch die Übernahme von DeFi Yield wird DeFi Technologies Eigentümer des operativen Geschäfts, des gesamten geistigen Eigentums sowie der Marke von DeFi Yield und wird das Kernteam von DeFi Yield übernehmen.

Neuauszeichnung von Optionen

Unabhängig von der Übernahme von DeFi Yield gibt das Unternehmen auch bekannt, dass die Directors des Unternehmens die Neufestsetzung für die Ausübung von (a) 500.000 Aktienoptionen des Unternehmens mit einem Ausübungspreis von 2,90 $, (b) 500.000 Aktienoptionen des Unternehmens mit einem Ausübungspreis von 2,55 $, (c) 4.070.000 Aktienoptionen des Unternehmens mit einem Ausübungspreis von 1,78 $ und (d) 6.950.000 Aktienoptionen des Unternehmens mit einem Ausübungspreis von 1,22 $ (zusammen die geänderten Optionen) auf den Preis, der dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der NEO Exchange am Dienstag, dem 10. August 2021, entspricht (der neue Ausübungspreis), genehmigt haben - vorausgesetzt, diese geänderten Optionen unterliegen keiner Neufestsetzung, wenn der jeweilige Ausübungspreis der geänderten Optionen niedriger als der neue Ausübungspreis ist.

Die neue Ausübungspreisfestsetzung der geänderten Optionen unterliegt der Annahme durch die NEO Exchange sowie der Genehmigung der Aktionäre des Unternehmens bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens. Eine geänderte Option darf nicht ausgeübt werden, bevor nicht die Genehmigung der Aktionäre eingeholt wurde. Details hinsichtlich der Neuauszeichnung der Optionen werden im Informationsrundschreiben des Unternehmens für die nächste Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt gegeben.

Über DeFi Yield:

DeFi Yield ist ein Privatunternehmen mit einer eigenen, automatisierten Rendite-Engine, die Investitionen in dezentrale Finanzen einfach und effizient macht. Durch den Einsatz unterschiedlicher DeFi-Protokolle und -Strategien zur Steigerung der Diversifizierung maximiert ihre Lösung die Rendite und minimiert gleichzeitig das Risiko. Weitere Informationen erhalten unter defiyield.tech/ .

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen finden Sie unter defi.tech/ .

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

Dave@redchip.com

Public Relations

Veronica Welch

VEW Media

ronnie@vewpr.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug die Übernahme von DeFi Yield und die endgültige Vereinbarung sowie die Neufestsetzung der Optionen; die dezentrale Finanzbranche und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder DeFi Yield - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

