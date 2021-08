Startseite Leckagen in Echtzeit entdecken - erfolgreicher Launch von SpillGuard®connect Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2021-08-09 14:05. Mit dem SpillGuard® brachte DENIOS im vergangenen Jahr das erste Leckage-Warnsystem für Auffangwannen auf den Markt. Das hohe Maß an zusätzlicher Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung überzeugte auch den Rat der Formgebung, der das System 2020 mit dem German Innovation Award auszeichnete. Nun hat DENIOS mit dem Nachfolgemodell SpillGuard®connect eine weitere Weltneuheit gelauncht, die Auffangwannen dank Narrowband IoT-Technologie in das Unternehmensnetzwerk einbindet und damit die Gefahrstofflagerung ins digitale Zeitalter bringt. Das neue Leckage-Warnsystem sendet bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen neben einem optischen und akustischen Alarm auch eine Nachricht in Echtzeit auf ein Endgerät der Wahl (Smartphone, Tablet, Desktop-PC). Anwender bekommen dadurch automatisch angezeigt, in welcher Auffangwanne eine Leckage entstanden ist und können schneller Maßnahmen einleiten. SpillGuard®connect lässt sich in jede beliebige Auffangwanne einsetzen, arbeitet dabei autonom und bietet eine unbegrenzte Reichweite bei einer Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren. Zentrale Verwaltung per Web-Applikation DENIOS connect

Die zuverlässige und zentrale Fernüberwachung der mit SpillGuard®connect ausgestatteten Auffangwannen erfolgt über die Web-Applikation DENIOS connect. Diese ermöglicht eine einfache Verwaltung auch von mehreren Detektoren, mit Anzeige von Zustandsdaten wie Umgebungstemperatur und Batterie-Ladezustand. Gleichzeitig wird einmal pro Woche der Betriebsstatus dokumentiert, was als PDF-Report bei einer Auditierung für die wöchentlich vorgeschriebene Sichtprüfung bei Auffangwannen nach der Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) / TRGS 510 vorgelegt werden kann. Erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ROBIOTIC GmbH

Der Weltmarktführer in der Gefahrstofflagerung arbeitet schon seit 2019 gemeinsam mit der ROBIOTIC GmbH aus Paderborn an der Realisierung von IoT-basierten digitalen Services und Dienstleistungen. Aus dieser Zusammenarbeit ist die erfolgreiche Entwicklung des SpillGuard®connect hervorgegangen. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten zu SpillGuard®connect befinden sich unter www.denios.de/spillguardconnect (https://www.denios.de/unternehmen/denios-entdecken/marken/spillguard) Weil uns die Natur vertraut, tun dies auch Geschäftskunden aus Industrie, Dienstleistung, Handwerk und Handel, sowie Einrichtungen des öffentlichen Lebens in aller Welt. DENIOS ist der führende Hersteller und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den betrieblichen Umweltschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz. Gesetzeskonforme Produkte, Lösungen und individuelle Dienstleistungen im Umgang mit Gefahrstoffen sind genauso unsere Leidenschaft wie der Schutz natürlicher Ressourcen. Alle DENIOS Produkte im Shop, umfangreiche Informationen zu Gefahrstofflagerung und Handling sowie die aktuelle Anwendungsbeispiele finden sich in unserem Web-Portal unter www.denios.de. Firmenkontakt

