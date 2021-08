Startseite Dessertboxen: Ein Paradies für Naschkatzen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2021-08-09 14:05. Start-Up bietet coole Süßigkeiten in stylischen Themenboxen. Hamm (09.08.2021): Sind wir ehrlich: Jeder von uns liebt Süßigkeiten! Egal wie gesundheitsbewusst man lebt, sich auch mal etwas zu können ist ein Stück Lebensqualität. Diese Lebensqualität bekommt jetzt noch ein stylisches Gewand. Das Start-Up "Dessertboxen" geht mit coolen Süßigkeiten in Themenboxen an den Start und trifft damit den Zahn der Zeit. Am kommenden Sonntag (15.08.2021) geht der Shop online. 8 verschiedene "Snack Boxen" wird es für den Start geben. Die Idee zu diesem Projekt hatten die drei Hammer Unternehmer Robert Mirotta, Benjamin Kaim und Thineis Sivakumaran, die u.a. im für Projekte wie "Healthmask" keine unbekannten Gesichter sind. "Wir alle lieben Süßigkeiten, daher wollten wir in ein neues Konzept entwickeln, welches das Thema "Naschen" ganz anders darstellt als der bloße verzehr von Kalorien", so Thineis Sivakuaran. Sein Geschäftspartner Benjamin Kaim ergänzt: "Wir drei sind Sportler und grundlegend sehr gesundheitsbewusst. Aber wir naschen auch gerne mal Süßigkeiten, so wie es sicherlich jedem von uns geht. Oftmals braucht man es einfach für die Seele. Wir möchten unseren Kunden mit Dessertboxen ein völlig neues Erlebnis beim Genuss von Süßigkeiten bieten". Kompetenz in Sachen Branding Die 3 Unternehmer aus Hamm sind Profis im Bereich Branding. "Das wollen wir nun auch bei Dessertboxen unter beweis stellen", so Geschäftsführer Robert Mirotta. Das Ziel sei es, eine Community rund um Dessertboxen aufzubauen und das Thema Süßigkeiten völlig neu darzustellen. Daher hat man mit viel Liebe und Arbeit hochwertige Boxen designend in welchem die Süßigkeiten verpackt werden. "Der Kunde soll eine einmalige "Unboxing Expirience" haben", so Gesellschafter Benjamin Kaim. Bedeutet, der Kunde soll bereits beim Auspacken seiner Snack Box viel Freude am Produkt haben. Themen in denen sich jeder wiederfindet Damit sich nahezu jeder Kundenavatar in einer Box wiederfindet, hat das Team zunächst 8 verschiedene Themenboxen konzipiert. Die USA BOX mit amerikanischen Süßigkeiten, die GAMER BOX mit den passenden Süßwaren für den nächsten Zocker-Abend, die VEGAN BOX mit veganen Naschwerk, die FRUITY BOX welche ausschließlich fruchtige Süßigkeiten enthält, die CHEATDAY BOX mit jeder Menge sündigen Naschwerk für den nächsten "Schummeltag", die RETRO BOX mit Süßigkeiten aus den 80er & 90er Jahren die viele noch aus ihrer Kindheit kennen werden , die HIGH PROTEIN BOX welche Süßwaren mit hohen Proteingehalt beinhaltet und die MOVIE NIGHT BOX mit Knabbereien für entspannte Filmabende. "Wir hatten anfangs mit 4 verschiedenen Boxen geplant, sind jedoch schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir die doppelte Menge an verschiedenen Themenboxen benötigen, um möglichst viele Kunden anzusprechen", so Thineis Sivakumaran. Grundsätzlich habe man bei Dessertboxen bereits Pläne für viele weitere Boxen. Auch spezielle Boxen zu Weihnachten usw. sind geplant. Je nachdem für welche Box man sich entscheidet, beinhaltet diese bis zu 20 verschiedene Süßigkeiten. Die Boxinhalte variieren dabei ständig, so dass es für den Kunden immer eine Überraschung ist, welche Süßigkeiten die Box mit sich bringt. Ab dem kommenden Sonntag (15.08.2021) sind die Boxen im Online-Shop unter https://dessertboxen.de/ erhältlich. Du suchst nach Süßigkeiten aus aller Welt? Dann bist du bei DessertBoxen.de genau richtig. Wir sind dein Shop für coole und ausgefallene Süßwaren. Bei DessertBoxen.de findest du eine große Auswahl an beliebten Süßigkeiten aus aller Welt.

Egal ob beliebte amerikanische Süßigkeiten, vegane Leckereien oder ausgefallene Süßwaren - DessertBoxen.de bietet vielfältige Süßigkeiten in einer Box, die du entweder für dich selbst, als Geschenk für Freunde und Familie oder gerne auch als Überraschung für andere Naschkatzen bequem online bestellen kannst. Wir erweitern unser vielfältiges Sortiment ständig weiter und versuchen mit neuen Boxen, den Geschmack eines jeden Schleckermauls zu treffen. Kontakt

