Startseite GESELLSCHAFTSKRITISCHE POP ART UND COLLAGEN Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2021-08-09 14:05. DIE STERNE VON GEISA - Eine Ausstellung anlässlich des Jubiläumsjahres "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland" 28. 08. - 08.10.2021, Vernissage: Freitag, 27. August 2021, 19:30 Uhr In der retrospektiven Ausstellung "Die Sterne von Geisa" stellt die in Berlin lebende Künstlerin Dikla Stern neben gesellschaftskritischer Malerei und Collagen der letzten zehn Jahre auch eine für die Ausstellung in der ANNELIESE DESCHAUER Galerie produzierte Sonderanfertigung vor. Die Auseinandersetzung mit Gesellschaft im Spannungsfeld von Macht und Unterdrückung, Recht und Freiheit, ist teils diskret, aber auch ganz direkt beständiges Thema in den Werken von DIKLA STERN. Es ist der Hintergrund vor dem DIKLA STERN - nach verschiedenen Stationen in Deutschland, Israel und den USA - ihre Arbeit als freie Künstlerin entwickelt. Ihre Werke beschreiben gesellschaftliche Phänomene, die als "gestört" wahrgenommen werden. Zeitgenössische Themen und Ereignisse werden künstlerisch reflektiert und nach dem kollektiven Einfluss von Medien, Politik und Geschichte auf das einzelne Individuum befragt. Anlässlich des Jubiläums 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland (JLID 2021) gewährt die Enkelin des gebürtigen Geisaers Albert Stern (*30.07.1916 in Geisa 27.08.1985 in Tel Aviv) darüber hinaus Einblicke in die Familiengeschichte: Fotos und Korrespondenzen ihrer Ur-Ur-Großeltern in Geisa, Dokumente und Filmmaterial des Großvaters von der Flucht nach Israel, geben Zeugnis von der Jüdischen Kultur in Geisa. POLITICAL SATRICAL POP ART

28. 08. - 08.10.2021, Vernissage: Freitag, 27. August 2021, 19:30 Uhr Anmeldung: info@foerderverein-geisa.de Vollständige Pressemitteilung | Fotomaterial (https://diklastern.com/pressemitteilung/) Dikla Stern - Political Satirical Pop Art

