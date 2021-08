Startseite ParkenAmFlughafen - Den Parkablauf kinderleicht gestaltet Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2021-08-09 09:17. Die Parksituation an deutschen Flughäfen ist oft unübersichtlich und teuer. Mit weniger, einfachen Tricks können Kostenfallen allerdings entlarvt und Ihr Parkplatz sicher gebucht werden! Wenn Sie eine Flugreise antreten, ist es nicht nur der Flug selbst, der organisiert werden muss. Hinzukommt natürlich die Unterkunft vor Ort, aber auch die An- und Abreise zum und vom Flughafen. Wenn Sie mit dem eigenen Fahrzeug anreisen möchten, was häufig die komfortabelste Option ist, empfehlen wir, Ihren persönlichen Parkplatz am Flughafen so früh wie möglich zu buchen. Mit ParkenAmFlughafen ist dies kinderleicht und in weniger als 2 Minuten erledigt. Auch danach betreut unser Service Sie bis nach Ihrer Reise. Sobald Sie Ihre Flugdaten wissen und beispielsweise vom Flughafen Frankfurt abfliegen, können Sie den Reisezeitraum und den Flughafen ins Vergleichstool von ParkenAmFlughafen eingeben. Die Ergebnisse beinhalten dann alle verfügbaren Parkplätze am Flughafen Frankfurt und zeigen diese zum besten Tarif an. Parkplätze können für Flughäfen in ganz Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Österreich und Italien gebucht werden. In der Übersicht finden Sie ebenfalls nützliche Informationen zu der Parkart, der Beschaffenheit des Parkplatzes sowie zu möglichen Extraservices, die angeboten werden. Bei der Parkart können Sie sich zwischen Shuttle Parking, Valet Parking, Park & Walk und Park, Sleep & Fly entscheiden. Beliebte Extraservices sind zum Beispiel Fahrzeugreinigungen oder der Tankservice. Wenn Sie Ihren Favoriten gefunden haben, können Sie diesen direkt über das Vergleichstool in nur wenigen Minuten buchen. Bei der Buchung gibt es keine extra Gebühren und Sie buchen immer zu den Originalpreisen der Anbieter. In der Buchungsbestätigung finden Sie dann alle genauen Informationen zu Ihrer Reise und dem Parkplatz in einer praktischen Übersicht. Auch wenn Sie Ihre Buchung ändern möchten oder müssen, erhalten Sie über Ihre Buchungsnummer und die -bestätigung alles, um Ihre Daten zu ändern. Am Tag der Anreise kommt es auf die gewählte Parkart an, wo Sie Ihr Fahrzeug hinbringen müssen. Bei den meisten Anbietern fahren Sie erst zum Parkplatz und stellen Ihr Auto dort selbst ab. Nur beim Valet Service übergeben Sie das Fahrzeug direkt am Terminal an einen Parkplatzmitarbeiter. Sollte es während Ihrer Reise oder bei der Anreise Probleme geben, ist der Kundenservice von ParkenAmFlughafen immer für Sie erreichbar bzw. kann Sie an die richtigen Stellen weiterleiten. Auf der Buchungsbestätigung finden Sie außerdem auch die direkte Kundenservicenummer des jeweiligen Anbieters. Bei der Rückreise melden Sie sich in den meisten Fällen telefonisch beim Anbieter, sobald Sie gelandet sind. Dieser Vorgang wird aber auch bei der Anreise direkt zwischen Ihnen und den Parkplatzmitarbeitern besprochen, sodass Sie genau wissen, was zu tun ist. Ihr Fahrzeug wird dann wieder zu Ihnen gebracht bzw. Sie zu Ihrem Fahrzeug, Sie können Ihre Reise entspannt ausklingen lassen und minimieren durch einen früh gebuchten Parkplatz unnötigen Reisestress. Für eine genauere Übersicht des Parkablaufs sowie detaillierte Hinweise zum Parken, finden Sie ebenfalls in unseren Parktipps. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ParkenAmFlughafen B.V.

