Startseite Illustrierte Zungenbrecher: Das kannst du besser machen als ich Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2021-08-09 08:44. Neues Kinderbuch: Vom Künstler Ray Rubeque illustrierte Zungenbrecher mit Geschichten von Guido Keller In diesem Kinderbuch werden bekannte wie neue Zungenbrecher von kurzen Texten Guido Kellers und Bildern des Künstlers Ray Rubeque begleitet. Die Texte wollen den Kindern Hilfestellung in verschiedenen Lebenslagen geben und die Fürsorge von Eltern verdeutlichen. Die Bilder sorgen für Humor und weitere Interaktionsmöglichkeiten beim gemeinsamen Lesen. Auszüge: Siehst du die alten Menschen auf der Straße? Manche haben Schmerzen beim Gehen, weil ihre Knochen müde geworden sind. Manche finden kaum mehr ihren Weg zurück nach Hause. Manchen fehlt die Kraft, ihre Einkaufstaschen zu tragen. Manche haben keine Freunde mehr, denn die sind alle schon gestorben. Denke daran, wenn sich ein alter Mensch mit dir unterhält oder nicht mehr weiter weiß. Und noch was: Iss mehr Obst als Schokolade, bitte. ***

Wenn es uns so richtig gruselig wird beim Anschauen eines Filmes, kann das trotzdem Spaß machen. Als ich ein Kind war, drehte ein Regisseur einen Film über einen weißen Hai. Alle, die ihn sahen, hatten danach Angst vor Haien. Ein paar Leute glaubten sogar, Haie könne man töten, um dann aus ihnen ein Pulver zu machen, das vor einer schlimmen Krankheit, dem Krebs, schützen sollte. Diese Leute redeten sich nämlich ein, dass Haie keinen Krebs bekommen könnten. Das war dumm und falsch. Doch den anderen war es egal, weil sie ja dachten, dass Haie sowieso ganz übel seien. Es dauerte lange, bis andere Menschen uns gezeigt hatten, wie wichtig Haie für unsere Meere sind. Dass die Haie so krank werden können wie wir. Und dass nur ganz wenige uns Menschen gefährlich werden. Das Bild, das jetzt kommt, ist irgendwie nicht wahr, aber ich hoffe, du magst den Hai. Guido Keller (Text), Ray Rubeque (Illustrationen): Das kannst du besser machen als ich. Lebenstipps und Zungenbrecher für Kinder. Hardcover. Fotomatt. 56 Seiten. 20 €. ISBN: 978-3-943839-89-0. Empfohlenes Lesealter: 4-8 Jahre. Leseprobe + Bestellen: https://www.bod.de/buchshop/das-kannst-du-besser-machen-als-ich-97839438... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Angkor Verlag

Herr Guido Keller

Foockenstr 5

65933 Frankfurt

Deutschland fon ..: 069

web ..: http://www.angkor-verlag.de

email : schnippschnupp@yahoo.de Der Angkor Verlag ist führend im Bereich Zen und Samurai-Philosophie. Außerdem wird Belletristik vornehmlich mit Asienbezug publiziert. Pressekontakt: Angkor Verlag

Herr Guido Keller

Foockenstr 5

65933 Frankfurt fon ..: 069

email : schnippschnupp@yahoo.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 120 Benutzer und 684 Gäste online.