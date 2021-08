Startseite Geld anlegen - aber wie Pressetext verfasst von connektar am So, 2021-08-08 17:40. Bankguthaben werfen nichts mehr ab, Immobilien sind sehr teuer geworden. Dividenden gibt es aber nur bei einigen Aktienwerten. Viele Anleger fürchten bei Aktien das Risiko, auch wenn es regelmäßig bei vielen Dividenden gibt. Natürlich unterliegen Aktienkurse gewissen Schwankungen, aber dies sollte nicht abschrecken. Der Anlagehorizont sollte lange oder unbefristet sein und schon kann man ein Auf und Ab im Kurs in Ruhe aussitzen. Auch steht im Vordergrund die regelmäßig fließende Dividende, die den Investor erfreut. Wie viel die Aktie dann gerade wert ist, rückt in den Hintergrund. 2020 zahlten allein europäische Unternehmen rund 290 Milliarden Euro an Dividenden aus. Für das laufende Jahr werden zirka 330 Milliarden Euro prognostiziert. Im Gegensatz zu Deutschland zahlen Unternehmen in den USA und in anderen Ländern nicht nur einmal jährlich, sondern öfters, manchmal alle drei Monate Dividenden aus. Da könnte man also auf Gesellschaften setzen, die zum Beispiel die bewährten und zukunftsträchtigen Edelmetalle Gold und Silber in ihren Projekten besitzen und mit Dividenden punkten können. In Simbabwe gehört Caledonia Mining - https://www.youtube.com/watch?v=DS6NHNy4HWI - mit der Blanket-Goldmine jedenfalls zu den erfolgreichsten Produzenten. Vierteljährlich werden Dividenden ausgezahlt. Im nicht so einfachen Simbabwe funktioniert der Betrieb von Caledonia Mining hervorragend, da einheimische Investoren mit im Boot sind. Sibanye-Stillwater - https://www.youtube.com/watch?v=2NkF2IIN44U&t=12s - ist ein bedeutender Goldproduzent, der derzeit satte Dividenden zahlt. Zusätzlich ist das Unternehmen ein großer Produzent von Platin und Palladium. Die Projekte liegen in den USA und in Südafrika. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

