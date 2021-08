Eine interessante Region von einer Ferienwohnung aus erkunden

Dieser Anbieter hat sich auf das "Ruhrgebiet" spezialisiert, eine häufig unterschätzte Region mit vielen kulturellen und historischen Highlights (Zechen, Industrie allgemein). Wer sich für Ferienwohnungen im Ruhrgebiet interessiert, kann beim Anbieter https://www.ruhrgebiet-immo.de aus einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Immobilien wählen. Jeglicher Komfort wird geboten, aber auch die zentrale Lage der Immobilien ist ein Argument für diesen Anbieter.

Auch möblierte Apartments sind im Angebot

Neben den Ferienwohnungen bietet die Firma auch möblierte Apartments an. Für Menschen, die sich länger im Ruhrgebiet aufhalten, zum Beispiel aus beruflichen Gründen, kann dies eine gute Lösung sein. Der Mieter muss sich um nichts kümmern, alles ist im Preis inbegriffen. Der gesamte Raum, den man unter "Ruhrgebiet" führt, wird abgedeckt. So sind Wohnungen in Oberhausen, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen sowie Recklinghausen vorhanden, an gut erreichbaren Positionen in den jeweiligen Städten. Gerade nach der Pandemie haben viele Touristen ihre Heimat als Reiseziel wieder entdeckt, und da bietet sich die Region mit ihren vielen Parks, manchem historischen Ort sehr gut an. Radtouren, ein Bummel durch Essen oder Gelsenkirchen - das hat schon etwas von einer Entdeckungstour.

Diverse Gruppen sind angesprochen

Nicht nur für Feriengäste, die dem Ruhrgebiet für kürzer oder länger einen Besuch abstatten wollen, ist das Angebot gedacht. Auch wer auf Montage von seiner Firma entsendet wird, freut sich über ein gepflegtes Heim, wenn er von der Arbeit zurück kommt. Generell ist des Angebot für alle gedacht, die an "Wohnen auf Zeit" interessiert sind. Es kann aber auch bedeuten, dass man ein solches Apartment als Startbasis für die Wohnungssuche in einer der Städte nutzt. So ist die Zielgruppe breit gefächert, und der Mieter kann flexibel über den Raum verfügen, der seinen Interessen entspricht.

Pressekontakt:

Joachim Wichelhaus

Herderallee 22

14612 Falkensee

E-Mail: vermietung@ruhrgebiet-immo.de

Web: https://www.ruhrgebiet-immo.de