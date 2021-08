Startseite Hans Fischer Logistics und Müller - Die lila Logistik übernehmen Transporte für Spendenaktion von Bauknecht nach Hochwasserkatas Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-06 17:00. Das Joint-Venture aus der Hans Fischer Logistics und Müller - Die lila Logistik hat die Transporte der insgesamt 600 Hausgeräte im Rahmen der Spendenaktion von Bauknecht Hausgeräte für die Opfer der Flutkatastrophe übernommen. Besigheim, 5. August 2021. Das Joint-Venture aus der Hans Fischer Logistics und Müller - Die lila Logistik hat die Transporte der insgesamt 600 Hausgeräte im Rahmen der Spendenaktion von Bauknecht Hausgeräte für die Opfer der Flutkatastrophe übernommen. Als die Anfrage von Bauknecht kam, war es für die Hans Fischer Logistics und Müller - Die lila Logistik als langjähriger Partner der Bauknecht Hausgeräte GmbH, Teil der Whirlpool Cooperation, selbstverständlich, diese Aktion mit den nötigen Transporten zu unterstützen. Unbürokratisch wurde kurzfristig alles Notwendige organisiert, damit die insgesamt 600 Hausgeräte von den beiden Logistikspezialisten als Joint-Venture mit gesamt 8 Lkws am 5. August zu dem jeweiligen DRK-Logistikzentren nach Kirchheim unter Teck und Euskirchen gefahren werden konnten. "Wir sind stolz, auf diese Weise die tolle Spendenaktion unterstützen zu dürfen", erklärt Thomas Fischer, Geschäftsführer der Hans Fischer Transport GmbH. "Die Bilder haben uns tief betroffen gemacht, so dass wir froh sind, einen Teil zur Verbesserung der schwierigen Situation vor Ort beitragen zu können", ergänzt Michael Müller, CEO der Müller - Die lila Logistik SE. Der Hausgerätehersteller Bauknecht spendet den Opfern der verheerenden Überschwemmungen im Westen Deutschlands dringend benötigte Waschmaschinen, Wäschetrockner sowie Kühl-/ Gefrierkombinationen der Marken Bauknecht und Privileg. In Abstimmung mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden diese in Notunterkünften eingesetzt, um die Notlage der dort untergebrachten Menschen zu lindern. Unternehmensprofil Hans Fischer Transport GmbH Hans Fischer Logistics ist ein mittelständischer Full-Service Logistikanbieter, der maßgeschneiderte Logistikkonzepte für Kunden aus Industrie und Handel erstellt. Zusammen mit den 5 nationalen Fuhrparkdepots werden rund 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und täglich 165 Einheiten disponiert. Unternehmensprofil Müller - Die lila Logistik SE MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist einer der führenden Logistikdienstleister, der Konzeption und Umsetzung von Logistiklösungen miteinander verbindet. In und für nahezu allen Branchen entwickelt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen rund um die Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik. Rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an insgesamt 20 operativen Standorten. Die Aktien der Müller - Die lila Logistik SE werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist einer der führenden Logistikdienstleister, der Konzeption und Umsetzung von Logistiklösungen miteinander verbindet. In und für nahezu allen Branchen entwickelt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen rund um die Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik. Rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an insgesamt 20 operativen Standorten. Die Aktien der Müller - Die lila Logistik SE werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Firmenkontakt

