Startseite Webseiten aus dem Wayback Archiv wiederherstellen lassen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-06 15:17. Das Internet lebt von der Verfügbarkeit aktueller Daten und Informationen. Dabei werden viele Daten zwar nicht mehr angezeigt, aber dennoch archiviert. Dies kann auf der lokalen Festplatte im Cache-Speicher, im Google-Cache oder in einem professionellen Archiv sein. Archive.org, das auch unter dem Namen "Wayback Machine" bekannte gemeinnütze Projekt umfasst aktuell knapp 600 Milliarden Webseiten. Diese sind nicht nur in der aktuellen Version, sondern meist in ihrer vollständigen Historie archiviert. Abrufen lassen sich die Daten über das Webinterface der Organisation, mit einem Schieberegler kann das Archivierungsdatum frei gewählt werden. Für einzelne Abfragen ist dieser Weg vorteilhaft, nicht aber dann, wenn komplette Downloads von Webseiten gemacht werden müssen. Dies kann der Fall sein, wenn die Inhalte der eigenen Webseite durch einen technischen oder menschlichen Fehler verloren gehen und kein Back-up vorhanden ist. Archive sind auch dann nützlich, wenn eine eigene oder fremde Website wiederhergestellt werden soll. Anstatt Texte, Bilder und Grafiken mit viel Aufwand von Hand aus dem Archiv zu laden, bietet www.waybackmachinedownloader.de (https://www.waybackmachinedownloader.de) dies als Dienstleistung an. Der Kunde nennt dazu einfach die Webseite und das gewünschte Archivdatum und erhält innerhalb kürzester Zeit das komplette Archiv mit HTML-Dateien und Bildern als gepackte ZIP-Datei. Der Preis für diese neue Dienstleistung liegt aktuell bei nur EUR 4,99 - ein Schnäppchen im Vergleich zum Zeitaufwand für den manuellen Download. Das estnische Unternehmen Organic Castle ist auf digitales Marketing im Internet spezialisiert. Firmenkontakt

Organic Castle OÜ

Rasmin van Kessel

Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn

+372 670 6700

hallo@waybackmachinedownloader.de

https://organiccastle.eu Pressekontakt

Organic Castle OÜ

Rasmin van Kessel

Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn

016094415176

rvk@organiccastle.eu

https://organiccastle.eu Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 116 Benutzer und 750 Gäste online.