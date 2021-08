Startseite Web-Schule - die neue Online Empfehlungs-Plattform für Weiterbildung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-06 14:09. Das Motto "Wissen ist Macht" wird auf dieser jungen Plattform neu definiert. Auf web-schule.eu werden besondere Kurse, Coachings, Video-Tutorials usw zu unterschiedlichen Themenbereichen empfohlen Für wen macht Web-Schule.eu Sinn? Die Schwerpunkte dieser Empfehlungsplattform sind aktuell vorwiegend im Business Bereich angesiedelt: ZB.: Digitalisierung, Software, Online Marketing, Sprachen, Persönliche Entwicklung Vielleicht hast Du ja auch schon einmal die schnelle Lösung für ein aktuelles Problem gesucht. Oder Du hast einfach den zu Dir passenden Kurs gesucht. Du hast gegoogelt, YouTube Videos geschaut, Kursplattformen durchstöbert, Foren durchsucht, Fragen in sozialen Medien gestellt und vieles mehr. Dann weißt auch wie mühsam und zeitraubend die Suche manchmal sein kann. Da gibt es tausende Vorschläge und Kurs-Angebote zum gleichen Thema im www. Es gibt sehr große aber häufig unübersichtliche Plattformen, die Dich den Überblick verlieren lassen. Wie findest Du also den passenden Kurs wirklich einfach? Web-Schule bietet Informationen und Empfehlungen zu verschiedenen Themenbereichen. Gut strukturiert, übersichtlich, aktuell und vor allem benutzerfreundlich. Hier findest Du rasch und unkompliziert Lösungen, die Dich wirklich weiterbringen. Schritt für Schritt Anleitungen

Videokurse und Trainings

Tipps und Empfehlungen

Coaching- oder Mentoring Programme

Privatlehrer für 1:1 oder Gruppenschulungen Deine Web-Schule begleitet Dich Online. Wir lieben Innovation, Bildung und persönliche Entwicklung. Und wir halten es gerne einfach und übersichtlich. Überzeug Dich doch einfach selbst und gib uns gerne Feedback - denn auch wir lernen gerne immer dazu. Web-Schule: mehr Infos hier Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dieter Hofer

Herr Dieter Hofer

Lagerstraße 25

4614 Marchtrenk

Österreich fon ..: 00436606421020

web ..: https://dieter-hofer.com/

email : info@dieter-hofer.at Pressekontakt: Dieter Hofer

Herr Dieter Hofer

Lagerstraße 25

4614 Marchtrenk fon ..: 00436606421020

web ..: https://dieter-hofer.com/

email : info@dieter-hofer.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 116 Benutzer und 750 Gäste online.