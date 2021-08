Startseite Marktumsatz für CDK 4/6-Inhibitoren, Größe nach regionaler Prognose bis 2028 Pressetext verfasst von akashy am Fr, 2021-08-06 11:36. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für CDK 4/6-Inhibitoren: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2028“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für CDK 4/6-Inhibitoren in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Produkttyp, Verabreichungsweg, Vertriebskanal und nach Regionen. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. CDK4/6-Inhibitoren schränken Signale ein, die die Proliferation von Krebszellen in einem frühen Stadium stimulieren. Aufgrund seiner breit angelegten Anwendung zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs wird der Markt für CDK 4/6-Hemmer-Medikamente im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2028, voraussichtlich eine signifikante CAGR verzeichnen. Der Markt ist nach Endverbrauchern in Krankenhäuser, Kliniken, Forschungslabore und Einzelhandelsapotheken unterteilt, von denen das Segment für Krankenhäuser voraussichtlich den führenden Anteil am Markt für CDK 4/6-Inhibitoren halten wird. Dies ist auf die breite Verfügbarkeit von CDK 4/6-Hemmern zurückzuführen, die nur im Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht zur Behandlung des Patienten eingesetzt werden. Basierend auf der regionalen Analyse ist der Markt für CDK 4/6-Inhibitoren in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Der Markt für CDK 4/6-Hemmer in Nordamerika wird aufgrund der günstigen Erstattungspolitik der Regierung und der Präsenz prominenter Marktteilnehmer in der Region, die CDK 4/6-Hemmer herstellen und vermarkten, voraussichtlich den höchsten Marktanteil halten . Fordern Sie ein Muster dieses strategischen Berichts an @ https://www.researchnester.com/sample-request-2533 Laut dem World Cancer Research Fund (WCRF) ist Brustkrebs die am häufigsten auftretende Krebserkrankung bei Frauen und im Jahr 2018 gab es über 2 Millionen neue Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau an Brustkrebs stirbt, beträgt 1 zu 38 (ca. 2,6 %), laut den Daten der American Cancer Society. Die Nachfrage nach CDK 4/6-Hemmern ist hoch, da die Brustkrebsrate bei Frauen ständig steigt. Darüber hinaus ist Brustkrebs die Hauptursache für krebsbedingte Todesfälle bei Frauen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die enormen Investitionen in die Infrastruktur des Gesundheitswesens das Marktwachstum von CDK 4/6-Hemmern im Prognosezeitraum steigern werden. Es wird jedoch geschätzt, dass die hohen Kosten der Medikamente zur Behandlung von Krebs in Verbindung mit den Nebenwirkungen von Inhibitoren das Marktwachstum hemmen. Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für CDK 4/6-Inhibitoren, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Pfizer Inc., Novartis AG (SWX: NOVN), Sanofi (EPA: SAN), Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (SWX:RO), Beacon Pharmaceuticals Ltd., Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), Johnson & Johnson Services, Inc. (NYSE: JNJ), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) und AstraZeneca (LSE:AZN). Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

