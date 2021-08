Marktwachstumsanalyse für Eierkartons, wichtige Anbieter, aufstrebende Technologien und Trends bis 2027

Der globale Eierkartons Markt kann nach Anzahl, Material, Ausrichtung, Größe und Region segmentiert werden. Anhand der Anzahl wird es in 3 Eierkartons, 6 Eierkartons, 12 Eierkartons und 24 Eierkartons unterteilt. Das Untersegment 12 Eierkartons wird voraussichtlich das größte Untersegment des Nummernsegments sein. Die steigende Produktion der 12 Eierkartons für die Lagerung und den Transport ist der Hauptfaktor für das Wachstum des Teilsegments. Auf der Grundlage des Materials wird es in Eierkartons aus Kunststoff und Eierkartons aus Papier unterteilt. Auf Basis von Eierkartons aus Kunststoff wird es in Polystyrolschaum und durchsichtigen Kunststoff segmentiert. Auf der Basis von Papier-Eierkartons wird es in Recyclingpapier und Formstoff unterteilt. Das Untersegment recycelter Eierkarton wird voraussichtlich das Materialsegment anführen. Recycelte Eierkartons sind die am meisten bevorzugten Eierkartons, da sie leicht recycelt werden können und relativ kostengünstig sind. Auf der Grundlage der Ausrichtung wird sie in vertikale Eierkartons und horizontale Eierkartons unterteilt. Auf der Grundlage der Größe wird es in Eierkartons für Hühner, Eierkartons für Strauß und Eierkartons für Enten unterteilt. Eierkartons für die Henne werden voraussichtlich das führende Untersegment des Größensegments sein. Es wird erwartet, dass die große Hühnerpopulation auf der ganzen Welt der Hauptgrund für das Wachstum des globalen Marktes für Eierkartons ist.

Der weltweite Markt für Eierkartons wird im Zeitraum 2018-2027 voraussichtlich mit einer signifikanten CAGR von 6,0 % wachsen. Die wachsende Bevölkerung auf der ganzen Welt erhöht die Nachfrage nach Hühnerei. Dies wird voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für Eierkartons ankurbeln.

Nach Regionen ist der globale Markt für Eierkartons in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den globalen Markt für Eierkartons anführt. Der steigende Eierkonsum in der Region aufgrund der großen Bevölkerungszahl in Verbindung mit dem steigenden Pro-Kopf-Einkommen erhöht die Nachfrage nach gesünderen Lebensmitteln, die wiederum das Wachstum der Eierkartons in der Region fördern sollen. Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum aufweisen. Es wird erwartet, dass die hohe Präsenz von Unternehmen, die auf dem Markt für Eierkartons tätig sind, das Wachstum des globalen Marktes für Eierkartons in der Region ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass die weltweit steigende Eierproduktion in Verbindung mit der steigenden Nachfrage nach proteinreichen Lebensmitteln den Eierkartonmarkt ankurbeln wird. Die Geflügelzüchter nutzen die innovativen Methoden zur Steigerung der Eierproduktion. Die zunehmende Innovation in der Geflügelzucht wird voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für Eierkartons im Prognosezeitraum ankurbeln.

Der hohe Proteingehalt in den Eiern erhöht die Neigung der Bevölkerung zum Verzehr von Eiern. Somit treibt es indirekt die Nachfrage nach Eierkartons an, um die Sicherheit bei der Lagerung und dem Transport der Eier zu gewährleisten.

Der Bericht mit dem Titel „Markt für Eierkartons: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2027“ bietet einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Eierkartons in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Anzahl, Material, Ausrichtung, Größe und Region.

Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Eierkartonmarktes, das Unternehmensprofile von Schlüsselunternehmen wie DFM Packaging Solutions, Dispak UK, Sanovo Technology Group, MyPak Packaging, EP Europack Primapack SAE und Ovotherm International umfasst Handels GmbH. Die Gliederung enthält wichtige Informationen zu den Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Eierkartons-Markt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen soll, ihre marktorientierten Strategien an den aktuellen und erwartete Trends in der Zukunft.