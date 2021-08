Startseite Weichenstellung für weiteres Wachstum: Westcon verstärkt das Networking & Collaboration-Vertriebsteam Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-06 08:16. Mönchengladbach, 4. August 2021 - Westcon-Comstor, Value-Added Distributor (VAD) führender Security-, Collaboration-, Netzwerk- und Datacenter-Technologien, baut seinen NC-Vertrieb weiter aus: Mit Birgit Bräuer, Uwe Korth und Daniel Ritter verstärken gleich drei ehemalige ScanSource-Mitarbeiter das Team der Westcon in Mönchengladbach. "Als Distributor von Networking- und Collaboration-Technologien haben wir gerade das erfolgreichste Geschäftsjahr unserer Firmengeschichte abgeschlossen - und sehen im Markt nach wie vor enormes Wachstumspotential", erklärt Marianne Nickenig, VP Network und Collaboration EMEA bei Westcon. "Mit dem Ausbau unseres Vertriebsteams wollen wir nun das Fundament für unser weiteres Wachstum legen. Daher freut es uns riesig, dass wir so rasch drei erfahrene Vertriebsprofis aus der Distribution gewinnen konnten - zumal es ja kein Geheimnis ist, wie hart umkämpft erfahrene Fachkräfte in der IT-Branche derzeit sind." Inside Sales Spezialistin Birgit Bräuer zeichnet in Mönchengladbach ab sofort für die Abwicklung des Order Managements mitverantwortlich. Vor ihrem Wechsel zu Westcon war Birgit Bräuer fast

13 Jahre im Vertrieb von ScanSource tätig. Senior Solution Consultant Uwe Korth verstärkt den PreSales für die Hersteller Poly, Microsoft und Avaya. Der langjährige Telekommunikationsprofi war vor dem Einstieg bei Westcon unter anderem bei ScanSource, KDZ und Siemens beschäftigt. Daniel Ritter stößt als zusätzlicher Account-Manager zum Vertriebsteam und setzt den Schwerpunkt auf die Netzwerklösungen und Services von Extreme Networks. Der 34-Jährige ist seit 12 Jahren im IT-Vertrieb aktiv und betreute vor dem Wechsel Key Accounts von ScanSource. Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter http://de.ucc.westcon.com/ . Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen - und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor. Firmenkontakt

