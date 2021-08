MAG Silver gibt für Juanicipio Bohrergebnisse aus dem Jahr 2020 bekannt - 110 Bohrungen (39.700 m)

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (MAG: TSX/NYSE American: MAG) (MAG" oder MAG Silver" www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) gibt die Ergebnisse der Bohrungen im Jahr 2020 auf dem Projekt Juanicipio bekannt (56%/44% Joint Venture zwischen Fresnillo plc (Fresnillo) und MAG Silver). Insgesamt wurden 33 Übertagebohrungen (27.900 m) und 77 Abgrenzungsbohrungen unter Tage (11.800 m) mit den Hauptzielen niedergebracht: Auffüllung und Erweiterung der Valdecañas Deep Zone (Deep Zone) zur Optimierung ihres Abbaus; und Abgrenzungsbohrungen in der oberen hochgradigen Valdecañas Bonanza Zone (Bonanza Zone), wo der Testabbau bereits begonnen hat und der Schwerpunkt für die ersten Jahre des Abbaus in diesem Gebiet liegt. Derzeit ist das Bohrprogramm 2021 gut im Laufen mit fünf Bohrgeräten über Tage, die gleichzeitig zu weiteren untertägigen Abgrenzungsbohrungen in Betrieb sind.

Laut Fresnillo, der Projektbetreiber, kommen die Minenentwicklung und der Bau der Aufbereitungsanlage weiterhin im Rahmen des Budgets und des Zeitplans voran, um im vierten Quartal 2021 mit der Inbetriebnahme der Mühle zu beginnen.

Ausgewählte Highlights des Bohrprogramms 2020 sind unten in Tabelle 1 dargestellt. Abbildung 1 zeigt den signifikanten Anstieg der Bohrabschnittsdichte und des Wachstums des Erzganges Valdecañas, insbesondere der Deep Zone, seit der PEA 2017 (siehe Pressemitteilung vom 7. November 2017, und im Gegensatz zu den Bohrergebnissen und Zahlen in der Pressemitteilung vom 14. Februar 2017). Abbildung 2 zeigt das Wachstum des Erzganges Anticipada seit Ende 2016.

Ein vollständiger Satz von Tabellen nach Erzgang geordnet mit den Bohrergebnissen des Jahres 2019 ist hier zusammen mit einem neuen 3D-Video verfügbar, das das gesamte Erzgangsystem Valdecañas zeigt. Siehe Video hier.

Erfolge des Bohrprogramms 2020:

- Bestätigung und Ermöglichung einer detaillierteren und zuverlässigeren Modellierung der hochgradigen Silberressource in den oberen Teilen der Valdecañas Bonanza Zone, wo die ersten Jahre des Abbaus stattfinden werden;

- Bestätigung, Erweiterung und Ermöglichung einer verbesserten Modellierung der kontinuierlichen, mächtigen Vererzung der Valdecañas Deep Zone; und,

- Bestätigung, Erweiterung und Ermöglichung einer verbesserten Modellierung des ständig wachsenden Erzganges Anticipada.

Wenn wir mit dem Hochfahren der Produktion in vollem Umfang beginnen, ist es ein seltener Luxus, die tiefe Vererzung zu konkretisieren und zu erweitern, die ein hohes Potenzial hat, während der Lebensdauer unserer Mine Tonnage, Gehalte und Jahre hinzuzufügen, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver . Wir freuen uns, weiterhin die konstant hohen Gehalte, Mächtigkeiten und Kontinuität in der Tiefe zu sehen, die wir vom Erzgangsystem Valdecañas erwarten, aber wir freuen uns ebenso darüber, dass die detaillierten Abgrenzungsbohrungen dazu beitragen, durch ein besseres Verständnis des oberen Bereichs des Erzganges den gesamten Betrieb auf den richtigen Weg zu bringen. Zusätzlich zu dem Wissen und den Vorteilen, die wir aus der Aufbereitung von Entwicklungsmaterial in der Aufbereitungsanlage Fresnillo erhalten, freuen wir uns auf eine erfolgreiche Inbetriebnahme der Anlage in diesem Herbst.

Tabelle 1: Highlights1 Bohrungen 2020

BohrungVon (mbis Länge TW2 SilbeGold Blei Zink Kupfe

) ( (m) ( r (g/t)(%) (%) r

m) m)

(g/t) (%)

3

Erzgang Valdecañas Deep Zone

D5-3-3 817.90855.7537.85 21.0 357 0.9 1.6 3.1 0.2

Einschl838.90849.9011.00 6.1 1023 1.6 2.2 1.7 0.3

.

Einschl840.90841.901.00 0.6 7920 4.3 4.9 3.6 0.4

.

Einschl848.90849.901.00 0.6 2160 1.4 0.7 0.5 0.1

.

D1-6-1 989.251010.621.35 18.1 198 3.9 4.2 10.0 0.4

0

Erzgang Valdecañas Bonanza Zone

MIW-1 83.70 87.65 3.95 3.1 3584 5.7 0.5 0.6 0.0

MIC-6 70.80 79.40 8.60 5.2 1356 3.3 0.2 0.2 0.0

Skarn-Zone

D7-7 1192.41471.3278.90N/E4 31 0.0 0.0 1.3 0.1

5 5

Erzgang Anticipada

D5-3-1 819.50830.8011.30 10.3 112 0.6 3.2 6.2 0.1

D5-3-3 809.10811.352.25 2.0 691 0.4 6.6 6.5 0.1

D6-7 916.25927.2511.00 7.6 101 2.4 2.9 3.5 0.2

Einschl924.25925.251.00 0.7 196 10.5 4.1 6.5 0.5

.

Erzgang Venadas

MIC-9 93.70 94.60 0.90 0.9 580 2.7 0.0 0.0 0.0

Erzgang Valentina

MIE-1 68.95 71.35 2.40 1.9 607 9.8 0.0 0.0 0.0

1 Mit nur ausgewählten Abschnitten aus dem Jahr 2020. Vollständige Ergebnistabellen befinden sich hier

2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

4Nicht ermittelt

Bohrprogramm 2020

Das Bohrprogramm 2020 wurde mit zwei Hauptzielen konzipiert: 1) Verbesserung des geologischen und geostatistischen Vertrauens im obersten Teil der hochgradigen Bonanza Zone, in der der Testbergbau bereits begonnen hat, und 2) Auffüllung und Erweiterung der derzeit definierten vermuteten Ressource" (Siehe Pressemitteilung vom 7. November 2017), die Teil der Deep Zone ist, wo das Potenzial besteht, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und/oder die Produktionsrate zu erhöhen. Viele der auf den Erzgang Valdecañas gerichteten Bohrungen durchteuften zufällig auch einen oder mehrere der Erzgänge Anticipada und Prä-Anticipada im Hangenden sowie Erzgänge im Liegenden. Vierzehn dieser Bohrungen durchteuften den Erzgang Anticipada mit einigen herausragenden Abschnitten. Aufgrund der Bohrlochgeometrien wurde der Erzgang Pre-Anticipada auf seiner Ostseite nicht durchteuft, wo er sich in Gehalt und Mächtigkeit zu verbessern scheint. Zusätzlich zu den oben genannten durchteuften 17 Bohrungen die nach Nordost verlaufende Erzgangfamilie Venadas (Tabelle 1). Im Jahr 2020 wurden drei Explorationsbohrungen niedergebracht: zwei auf dem seit langem vermuteten Erzgang North und eine, ein Tiefentest des Erzganges Juanicipio.

Das Übertagebohrprogramm war unter anderem deshalb sehr erfolgreich, weil durch den Einsatz der Richtungsbohrtechnologie die Gesamtzahl der gebohrten Meter, der Verlust von Bohrungen in schlechtem Gestein stark reduziert und vor allem die Genauigkeit beim Treffen tiefer Ziele erhöht wurde. Untertagebohrungen von strategischen Bohrstationen aus ermöglichten das schnelle und genaue Niederbringen von 77 eng beieinander liegenden Bohrungen (20 - 30 m Mittelpunkte) mit einer Länge von 80 bis 340 m.

Das Bohrprogramm 2020 wurde vollständig termin- und budgetgerecht durchgeführt. MAG freut sich, dass die von Fresnillo implementierten COVID-19-Minderungsprotokolle signifikante Auswirkungen auf die Gesundheit des Projektpersonals und die Entwicklungsaktivitäten effektiv verhindert haben. Der einzige signifikante Effekt für das Bohrprogramm waren verspätete Analyseergebnisse einschließlich 17 Untertagebohrungen, die noch ausstehend sind.

Erzgang Valdecañas

Bonanza Zone - Abgrenzungsbohrungen: Die erste Hauptpriorität des Programms 2020 war ein Abgrenzungsbohrprogramm unter Tage, das auf den obersten Teil der sehr hochgradigen Bonanza Zone abzielte (Tabelle 1, Abbildung 1 und Tabellen hier), wo der Abbau in den nächsten Jahren stattfinden wird. Das obere Ende dieser Zone war bekanntermaßen unregelmäßig und ihre Obergrenzen waren nicht genau definiert, so dass von untertägigen Bohrstationen Bohrungen in engen Abständen zwischen 50 und 200 m vom Erzgang entfernt niedergebracht wurden. Alle Abschnitte zeigen die hohen Silber- und Goldgehalte mit sehr niedrigen Nichtedelmetallgehalten, die typisch für das obere Ende des Erzganges Valdecañas sind. Bohrung MIC-6 ist ein herausragendes Beispiel, die 5,2 m wahre Mächtigkeit mit einem Gehalt von 3,3 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 1356 g/t (43,4 Unzen pro Tonne, oz/t) Silber und 0,4 % kombiniertem Blei und Zink durchteuft hat. Die Ergebnisse der Untertagebohrungen in diesem Programm helfen dabei, die Obergrenzen der Vererzung und die Kontinuität von Gehalt und Mächtigkeit innerhalb des Erzganges im Detail zu definieren. Darüber hinaus ermöglicht die erhebliche Verbesserung der geochemischen Datenbank für die Bonanza Zone eine detailliertere Analyse der Gehaltsverteilung und diese zusätzlichen geotechnischen Daten liefern entscheidende Informationen über die Gesteinsbedingungen. Die Planung der Strossen auf der Grundlage der Ergebnisse ist im Gange.

Deep Zone - Infill- und Erweiterungsbohrungen: Der zweite Schwerpunkt des Jahres 2020 war die Fortsetzung der Infill- und Erweiterungsbohrungen in der Deep Zone (Tabelle 1, Abbildung 1 und Tabellen hier) mit 21 Bohrungen (14 Infill- und 7 Erweiterungsbohrungen), die von der Oberfläche aus niedergebracht wurden. Die am häufigsten verwendete hochmoderne Richtungsbohrtechnologie ermöglicht mehrere Erzgänge mittels einer einzigen Hauptbohrung zu durchteufen, und was noch wichtiger ist, eine hochpräzise Zielbestimmung, da die Ziele tief liegen. Alle bis auf eine Infill-Bohrung trafen auf mächtige signifikante Gehalte (Abbildung 1). Ein herausragendes Beispiel ist: Bohrung D1-6-1, 18,1 m mit einem Gehalt von 3,9 g/t Gold, 198 g/t (6,3 oz/t) Silber, 14,2 % Blei plus Zink und 0,4 % Kupfer, was die Mächtigkeit und den Gehalt der westlichen dilatanten Zone sehr gut bekräftigt. Bohrung D5-3-3 war das Highlight auf der Ostseite mit einem Gehalt von 0,9 g/t Gold, 357 g/t (11,4 oz/t) Silber, 4,7 % Blei plus Zink und 0,2 % Kupfer über 21,0 m, einschließlich 6,1 m mit einem Gehalt von 1,6 g/t Gold, 1023 g/t (32,7 oz/t) Silber, 3,9 % Blei plus Zink und 0,3 % Kupfer. Die schwächste Bohrung (P34) traf auf den schmalen Mittelteil zwischen den beiden dilatanten Zonen, etwa 24 m von einem vorherigen schwachen Abschnitt entfernt. Sieben Bohrungen zielten darauf ab, die vererzte Hülle seitlich und in die Tiefe zu erweitern (Abbildung 1). Alle 7 durchteuften signifikante Gehalte und/oder Mächtigkeiten des Erzganges (siehe Begleittabelle). Insbesondere D1-9 und P37 im Westen und D7-7, P35 und D5-3-4 im Osten erweitern den vererzten Teil des Erzgangs Valdecañas schrittweise bis in die Tiefe. Die anderen drei Bohrungen durchteuften beträchtliche Gangmächtigkeiten, jedoch mit geringeren Gehalten, wie beispielsweise P38_R, die einen 11,6 m mächtigen Gang mit niedrigem Gehalt durchteufte.

Zwei der Bohrungen über Tage (D7-1 und D7-7) wurden sehr tief in den Erzgang Valdecañas niedergebracht und durchteuften 187 m bzw. 279 m eines im Umkreis des Erzganges mit Zink vererzten Skarns. Dies sind bei Weitem die größten vererzten Skarnmächtigkeiten, die bisher im Bezirk durchteuft wurden, und bieten eine zusätzliche Abgrenzung der Zone der aufsteigenden Erzflüssigkeiten, die das gesamte Erzgangsystem Valdecañas gespeist zu haben scheint.

Anticipada/Pre-Anticipada

14 auf Valdecañas gerichtete Bohrungen durchteuften zufällig den parallelen Erzgang Anticipada im Hangenden und füllten ihn schön aus (Tabelle 1, Abbildung 2 und Tabellen hier). Die Bohrung D5-3-1 ist bis heute eine der längsten Bohrungen durch Anticipada und durchteufte 10,3 m wahre Mächtigkeit mit einem Gehalt von 0,6 g/t Gold, 112 g/t (3,6 oz/t) Silber, 9,3 % Blei plus Zink und 0,1 % Kupfer. Der beste Silberabschnitt stammt aus Bohrung 5-3-3 mit einer wahren Mächtigkeit von 2 m und einem Gehalt von 0,4 g/t Gold, 691 g/t (22,1 oz/t) Ag und 13,1 % Blei plus Zink. Mehrere der Bohrungen lieferten hohe Goldgehalte, wobei die besten D5-3-5 und D6-7 einzelne Analyseabschnitte mit 13,9 g/t bzw. 10,5 g/t enthielten (siehe Abbildung 2 und Begleittabelle). Die meisten Bohrungen trafen auf bedeutende Nichtedelmetallgehalte, wobei die Bohrung D7-1 ebenfalls 0,7 % Kupfer lieferte.

Nach Nordosten streichende Erzgangfamilie Venadas

Das gesamte Bohrprogramm führte zu insgesamt 22 Abschnitten (ohne die 19 Bohrungen unter Tage mit noch ausstehenden Analyseergebnissen) auf der nach Nordosten streichenden Erzgangfamilie Venadas. Die meisten Abschnitte zeigen signifikante Silber- und Goldgehalte mit sehr niedrigen Nichtedelmetallgehalten, was auf ein sehr hohes Expositionsniveau analog zum oberen Ende der Bonanza Zone von Valdecañas hindeutet. Der beste Abschnitt stammte aus dem Erzgang Valentina Ader, wobei das Highlight MIE-2 war, die 2,4 m wahre Mächtigkeit mit 9,8 g/t Gold und 607 g/t (19,5 oz/t) Silber durchteufte.

Isolierte Abschnitte

Zusätzlich zu den oben erwähnten Haupterzgängen des Erzgangsystems Valdecañas gab es zahlreiche isolierte Abschnitte (siehe Tabellen hier), die derzeit nicht ohne Weiteres mit einem Erzgang verbunden werden können. Die Geometrien und scheinbaren Mächtigkeiten der meisten dieser Abschnitte sind unbekannt und die meisten sind wahrscheinlich kurze Abzweigungen von den identifizierten Erzgängen, während sich einige möglicherweise mit weiteren Bohrungen verbinden lassen.

Andere Ziele

Drei Bohrungen wurden im Jahr 2020 außerhalb des Erzgangsystems Valdecañas niedergebracht. Eine (101P) durchteufte eine bescheidene Vererzung tief und westlich auf dem Erzgang Juanicipio, was die Kontinuität der Vererzung in der Struktur demonstriert. Zwei Bohrungen (P33 und P33-2) zielten auf die seit Langem vermutete Nord Vein etwa 400 m nördlich des Liegenden des Erzganges Valdecañas. Diese Bohrungen liegen sehr nahe beieinander und beide durchteuften taube, hochgradig aussehende Quarzgänge mit einer Mächtigkeit von 2,5 m auf einer ähnlichen Höhenlage wie die unregelmäßige Obergrenze des Erzgangs Valdecañas. Für 2021 sind tiefere Bohrungen geplant, um diesen Gang in ähnlichen Höhenlagen wie die Bonanza Zone des Erzganges Valdecañas zu überprüfen.

Qualitätssicherung und Kontrolle: Die Proben wurden in sicher verschlossenen Säcken direkt zu den Aufbereitungslabors von ALS-Chemex Laboratories in Guadalajara, Jalisco, Mexiko (ISO 9001) transportiert. Die verschickten Proben schlossen ebenfalls sporadisch Standards und Leerproben ein. Die Gesteinspulverproben werden anschließend zur Analyse an die ALS-Chemex Laboratories in North Vancouver, Kanada, geschickt. Es wurden ebenfalls zwei Extrapulverproben vorbereitet und sie werden zurzeit von SG Laboratories (ISO 9001) und Inspectorate Laboratories ISO 9001) (oder ein anderes anerkanntes Labor) untersucht. Der verbleibende halbe Bohrkern wird wieder in die Kernkisten gelegt und vor Ort mit dem Rest der Bohrkerne in einem gesicherten Kernlager aufbewahrt. Der Großteil der Rückstände wir anschließend an CIDT (Center for Investigation and Technical Development) von Penoles in Terreon, Mexiko, zu metallurgischen Tests geschickt, wo eine vierte Untersuchung an jeder Probe durchgeführt wird und ein berechneter Gehalt des Fördererzes auf Basis eines Konzentratabgleichs erhalten wird. Das CIDT führt ebenfalls eine mineralogische Mikroskopie-, XRF- und XRD-Analyse durch.

Qualifizierte Personen: Dr. Peter Megaw, Ph.D., C.P.G., und Lyle Hansen, M.Sc., P.Geo. haben als qualifizierte Personen im Sinne der National Instrument 43-101 für diese Veröffentlichung fungiert und die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht. Dr. Megaw hat einen Doktortitel in Geologie und mehr als 35 Jahre einschlägige Erfahrung mit Schwerpunkt auf Silber- und Goldexploration in Mexiko. Er ist zertifizierter professioneller Geologe (CPG 10227) des American Institute of Professional Geologists und in Arizona registrierter Geologe (ARG 21613). Dr. Megaw ist nicht unabhängig, da er Chief Exploration Officer und Aktionär der MAG ist. Dr. Megaw ist damit zufrieden, dass die Ergebnisse auf der Grundlage einer Inspektion der Bohrkerne und der untertägigen Aufschlüsse, einer Überprüfung der Probeentnahmeverfahren, der Referenzen der Fachleute, die die Arbeiten durchführen, und der visuellen Beschaffenheit der Silber- und Nichtedelmetallsulfide in einem Bezirk, in dem er mit der Art und der Kontinuität der Mineralisierung vertraut ist, überprüft werden. Herr Hansen ist eingetragener Professional Geologist with Engineers and Geoscientists BC (149624) und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit epithermalen Erzgängen. Herr Hansen ist nicht unabhängig, da er der geotechnische Leiter der MAG Silver ist.

Über MAG Silver Corp. ( www.magsilver.com )

MAG Silver Corp. (MAG: TSX / NYSE A) ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, bezirksgroße Silberprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika exploriert und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das in einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56 %) als Betreiber entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaubezirk, und das Joint Venture entwickelt derzeit eine Untertagemine und baut eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag, deren Inbetriebnahme im vierten Quartal 2021 erwartet wird. Der Untertageabbau von Material aus der Entwicklung der Untertagemine begann im dritten Quartal 2020. Ein erweitertes Explorationsprogramm wurde erstellt, das mehrere stark höffige Ziele sowohl auf dem Joint Venture Juanicipio als auch auf dem Projekt Deer Trail (100%ige Beteiligung) in Utah anvisiert.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations and Communications

Tel.:--(604) 630-1399---

Gebührenfrei:-(866) 630-1399-

Website:- www.magsilver.com

E-Mail: -info@magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

