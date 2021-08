Startseite US-Diabetes-Insulinabgabe-Pen-Markt: Geschäftsüberblick, bevorstehende Trends und Prognose für die Top-Unternehmensanalyse Pressetext verfasst von kennethresearch am Do, 2021-08-05 13:43. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den US-amerikanischen Diabetes-Insulinabgabe-Marktbericht für die Jahre 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie sich der Markt zu erholen versucht, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des US-Diabetes-Insulinabgabe-Marktes schaffen. Holen Sie sich ein Beispiel-PDF des Berichts https://www.kennethresearch.com/sample-request-10078235 Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die aktuellen Gesundheitsausgaben (% des BIP) weltweit von 9,08% im Jahr 2001 auf 9,84% im Jahr 2018. Darüber hinaus stiegen die aktuellen Gesundheitsausgaben pro Kopf (aktuell US$) von USD 492,99 2001 auf 1110,84 USD im Jahr 2018. Darüber hinaus wächst die Besorgnis über Todesfälle aufgrund verschiedener Krankheiten und die Notwendigkeit einer Behandlung, die die rohe Sterblichkeitsrate senken kann, die im Jahr 2019 fast 7 % (pro 1000 Einwohner) betrug wird voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum antreiben. „Der US-Markt für Insulinabgabe-Pen wird bis 2026 voraussichtlich 5 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum 2019-2026 eine beeindruckende zweistellige Wachstumsrate verzeichnen. „Der US-Markt für Diabetes-Insulin-Pens: Unternehmensprofile, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen bis 2026“ bietet eine eingehende Bewertung der Marktdynamik, der Chancen, der zukünftigen Roadmap, der Wettbewerbslandschaft und der Diskussionen des US-Marktes für Insulin-Insulin-Pens wichtigsten Trends. Der Bericht bietet die aktuellsten Branchendaten zur aktuellen Marktsituation und den Zukunftsaussichten auf dem US-amerikanischen Markt für Insulinabgabestifte. Der Bericht enthält historische Daten von 2013 bis 2018 und Prognosen bis 2026. Der Bericht enthält eine detaillierte Analyse der aktuellen Branchensituationen, Marktanforderungen, Fakten zu Marktgröße, Volumen, Umsatz für Insulin-Pen und sein Segment intelligenter, wiederverwendbarer und Einweg-Insulin-Pen sowie anschauliche Prognosen bis 2026. Eine umfassende Analyse wurde erstellt auf den Marktanteil der Benutzer von Insulin-Pens und die Marktgröße. Der Bericht bietet einen klaren Einblick in aktuelle und zukünftige Entwicklungen des US-Insulinabgabe-Pen-Marktes. Der Bericht bietet auch eine umfassende Analyse einer Gesamtzahl von Patienten mit Diabetes und Insulinkonsumenten in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Bewertung des Erstattungsmusters und bietet einen klaren Überblick über die regulatorische Landschaft der Insulinabgabepens. Der Bericht untersucht auch eine detaillierte Beschreibung der Wachstumstreiber und -hemmer des US-amerikanischen Marktes für Insulinabgabestifte. Der Bericht schließt mit den Profilen der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Insulin-Pen-Markt. Die wichtigsten Marktteilnehmer werden anhand verschiedener Parameter wie Geschäftsüberblick, angebotene Produkte und aktuelle Entwicklung bewertet. Marktsegment nach Typ, das Produkt kann unterteilt werden in • Intelligente Pens zur Insulinabgabe

• Wiederverwendbare Pens zur Insulinabgabe

• Einweg-Insulinabgabe-Pens Antrag auf vollständigen Bericht: https://www.kennethresearch.com/sample-request-10078235 Die neuesten Branchendaten, die in diesem Bericht enthalten sind: • Diabetespopulation und Prognose der Vereinigten Staaten (2013 – 2026)

• US-Insulinkonsumenten und -Prognose (2013 – 2026)

• Benutzer und Prognose für Insulinabgabe-Pen in den USA (2013 – 2026)

• US-Markt und Prognose für Insulinabgabestifte (2013 – 2026)

• Benutzer von Insulin-Pens in den USA und Wachstum im Jahresvergleich (%), 2013 – 2026

• US-Marktanteil von Insulinabgabestiften und Wachstum im Jahresvergleich (%), 2013 – 2026

• Benutzer und Prognose von wiederverwendbaren Insulinabgabe-Pen (2013 – 2026)

• Markt und Prognose für wiederverwendbare Insulinabgabestifte (2013 – 2026)

• Benutzer und Prognose von Einweg-Insulin-Pens (2013 – 2026)

• Markt und Prognose für Einweg-Insulinabgabestifte (2013 – 2026)

• Benutzer und Prognose von Smart Insulin Delivery Pens (2013 – 2026)

• Markt und Prognose für intelligente Insulinabgabestifte (2013 – 2026)

• Erstattungsrichtlinien für Insulinabgabestifte in den USA

• US-amerikanisches Regulierungssystem für Insulinabgabestifte

• Marktdefinition für das angegebene Thema zusammen mit der Identifizierung der wichtigsten Treiber und Hemmnisse für den Markt

• Eine umfassende Liste der wichtigsten Marktteilnehmer zusammen mit der Analyse ihrer aktuellen angebotenen Produkte und der jüngsten Entwicklung Die wichtigsten Unternehmen, die diesen Markt für ihre Produkte, Dienstleistungen und kontinuierlichen Produktentwicklungen dominieren, sind: • Novo Nordisk

• Eli Lilly

• Sanofi

• Owen Mumford

• Medizinischer Begleiter

• Diabnext

• Digital Medics Ptd Ltd.

• Emperra GmbH E-Health-Technologien

• Diamesco Co., Ltd.

