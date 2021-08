Startseite Der Markt für Traumafixationsgeräte und -ausrüstungen wird im Jahr 2029 mit einer hohen CAGR wachsen Pressetext verfasst von akashy am Mi, 2021-08-04 11:41. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für Traumafixationsgeräte und -ausrüstungen: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2029“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Traumafixationsgeräte und -ausrüstungen in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Produkt, Endbenutzer und Region bietet. Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Es wird geschätzt, dass der Markt für Traumafixationsgeräte und -ausrüstung im Prognosezeitraum, d. h. 2021-2029, eine moderate CAGR verzeichnet. Die zunehmende Prävalenz orthopädischer Erkrankungen wie Osteoporose und rheumatoider Arthritis sowie die wachsende geriatrische Bevölkerung dürften den Fortschritt des Marktes vorantreiben. Das Wachstum des Marktes kann auch auf Faktoren wie die Zunahme von Verkehrsunfällen, Sportverletzungen und den Beitrag zum Markt zurückgeführt werden. Laut den von der International Osteoporose Foundation gesammelten Daten verursacht Osteoporose weltweit jährlich mehr als 8,9 Millionen Frakturen. Der Markt ist nach Produkten in externe Fixateure, interne Fixateure und andere unterteilt, von denen das Segment der externen Fixateure aufgrund der steigenden Inzidenz von knochenbezogenen Verletzungen, die eine Ausrichtung erfordern, voraussichtlich bis Ende 2021 den größten Anteil einnehmen wird und Unterstützung für eine angemessene Fixierung und wachsende technologische Fortschritte bei solchen Geräten. Darüber hinaus werden interne Fixateure aufgrund ihrer Kosteneffizienz und anatomischen Kompatibilität häufig verwendet, wodurch die Produktnachfrage und das allgemeine Branchenwachstum gesteigert werden. Muster anfordern für weitere Informationen@ https://www.researchnester.com/sample-request-2983 Je nach Region wird der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Markt für Traumafixationsgeräte und -ausrüstungen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Derzeit hält der Markt in Nordamerika den größten Anteil. Dies ist auf die Präsenz führender Gesundheitsdienstleister in der Region zurückzuführen. Darüber hinaus trägt auch die steigende Prävalenz orthopädischer Erkrankungen, einschließlich Osteoporose und rheumatoider Arthritis, zum Wachstum Nordamerikas bei. Nach Angaben der National Osteoporose Foundation haben etwa 44 Millionen Amerikaner eine geringe Knochendichte und etwa 10 Millionen Amerikaner leiden an Osteoporose, wodurch das regionale Wachstum gesteigert wird. Traumafixationsgeräte sind Geräte, die den Knochenheilungsprozess beschleunigen, indem sie die Bewegung gebrochener Knochen einschränken, eine schnellere Heilung unterstützen und eine unsachgemäße Knochenwiederherstellung verhindern. Die Zunahme von Verkehrsunfällen, eine hohe Prävalenz degenerativer Knochenerkrankungen und zunehmende Fälle von Sportverletzungen weltweit, insbesondere in Entwicklungsländern, sollen den Markt für Traumafixationsgeräte und -ausrüstung antreiben. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für Traumafixationsgeräte und -ausrüstung, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Medtronic PLC (NYSE: MDT), Smith & Nephew (LON: SN), Stryker Corporation (NYSE: SYK), Zimmer Biomet Holdings Inc. (NYSE: ZBH) und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Traumafixationsgeräte und -ausrüstungen, der Branchenberatern, Ausrüstungsherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den aktuelle und erwartete Trends in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 169 Benutzer und 1157 Gäste online.