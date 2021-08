Startseite Schlagersommer 2021 beim radio 98eins Greifswald Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Di, 2021-08-03 13:53. Pünktlich zum Sommerbeginn startete am 04.07.2021 der Schlagersommer mit Andreas Meergans mit der Hörfunksendung „ Schlagerexpress – Extra – Sommer 2021“. Zusammen mit seinen Studiogästen Ingo Blenn, Moderator beim Deutschen Musik Fernsehen, Hans Döring, er leitet ein Musikverlag und ist Produzent in Schwerin sowie Michael Frank, Redakteur und Moderator beim Wartburg Radio 96,5 Eisenach gibt es 10 tolle Sendungen vom 04.Juli 2021 bis zum 22.August 2021 jeweils Sonntags um 21.00 Uhr. Erleben Sie tolle Studiogäste und schöne Schlagermusik für die lauen Sommerabende. Wir hörten uns am 04.07.2021 um 21.00 Uhr beim radio 98eins Greifswald. Studiogast : Herr Michael Frank vom Wartburg Radio 96,5 Eisenach.

Es folgen noch mehrere Sendungen, immer sonntags um 21 Uhr. Andy Meergans ist außerdem immer am Montag um 21 Uhr mit seiner Sendung „Schlagerexpress“ zu hören. „Schlagerexpress Extra“ gibt es dann wieder sonntags ab 21 Uhr als Normalausgabe.

Hörbar via Alexa oder online über www.radio98eins.

