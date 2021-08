Europa Medizinische Displays Marktakteure, SWOT-Analyse, Dynamik, Treiber, Schlüsselindikatoren und Prognose bis 2030

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für medizinische Displays in Europa für die Jahre 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des europäischen Marktes für medizinische Displays schaffen.

Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die aktuellen Gesundheitsausgaben (% des BIP) weltweit von 9,08% im Jahr 2001 auf 9,84% im Jahr 2018. Darüber hinaus stiegen die aktuellen Gesundheitsausgaben pro Kopf (aktuell US$) von USD 492,99 2001 auf 1110,84 USD im Jahr 2018. Darüber hinaus wächst die Besorgnis über Todesfälle aufgrund verschiedener Krankheiten und die Notwendigkeit einer Behandlung, die die rohe Sterblichkeitsrate senken kann, die im Jahr 2019 fast 7 % (pro 1000 Einwohner) betrug wird voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum antreiben.

Der europäische Markt für medizinische Displays erreichte im Jahr 2019 638,5 Millionen US-Dollar und wird aufgrund des steigenden Bedarfs an verschiedenen medizinischen Displays in der Region zwischen 2020 und 2026 um 4,34 % wachsen.

Dieser 103-seitige Bericht „Europe Medical Display Market 2020-2026 by Technology, Platform Type, Resolution, Display Color, Panel Size, Application, and Country: Trend Forecast and Growth Opportunity" ist mit 38 Tabellen und 48 Abbildungen hervorgehoben umfassende Untersuchung des gesamten europäischen Marktes für medizinische Displays und all seiner Untersegmente durch ausführlich detaillierte Klassifizierungen. Fundierte Analysen und Bewertungen werden aus erstklassigen primären und sekundären Informationsquellen mit Inputs von Branchenexperten aus der gesamten Wertschöpfungskette generiert. In diesem Bericht ist 2019 das Basisjahr für die Marktanalyse mit Prognosen für 2020-2026.

Eingehende qualitative Analysen beinhalten die Identifizierung und Untersuchung der folgenden Aspekte:

• Marktstruktur

• Wachstumsbeschleuniger

• Einschränkungen und Herausforderungen

• Neue Produkttrends und Marktchancen

• Porters Fiver Forces

Der Trend und die Aussichten des europäischen Marktes werden in optimistischer, ausgewogener und konservativer Sicht prognostiziert. Die ausgewogene (höchstwahrscheinliche) Projektion wird verwendet, um den europäischen Markt für medizinische Displays in jedem Aspekt der Klassifizierung unter den Gesichtspunkten Technologie, Plattformtyp, Auflösung, Displayfarbe, Panelgröße, Anwendung und Land zu quantifizieren.

Basierend auf der Technologie ist der europäische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz (Mio. USD) für 2019-2026 in jedem Abschnitt enthalten ist.

• LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung

• LCD mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung

• OLED

Basierend auf dem Plattformtyp ist der europäische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz (Mio. USD) für 2019-2026 in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Handy, Mobiltelefon

• Desktop

• Alles in einem

Basierend auf der Resolution wird der europäische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, deren Jahresumsatz (Mio. USD) für 2019-2026 in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Bis zu 2 MP

• 2,1 MP-4 MP

• 4.1Mp-8Mp

• Über 8 MP

Basierend auf der Displayfarbe ist der europäische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz (Mio. USD) für 2019-2026 in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Farbig

• Monochrom

Basierend auf der Panelgröße ist der europäische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz (Mio. USD) 2019-2026 in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Unter 22,9 Zoll

• 23,0-26,9 Zoll

• 27,0-41,9 Zoll

• Über 42 Zoll

Basierend auf der Anwendung ist der europäische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz (Mio. USD) 2019-2026 in jedem Abschnitt enthalten ist.

Diagnose

• Allgemeine Radiologie

• Mammographie

• Digitale Pathologie

• Multimodale Anwendungen

Chirurgische

Klinisch

Andere Anwendungen

Hauptakteure (dies ist möglicherweise keine vollständige Liste und zusätzliche Unternehmen können auf Anfrage hinzugefügt werden):

Advantech Co. Ltd.

Barco NV

EIZO Corporation

FSN

Jusha Medical

JVCKENWOOD Corporation

LG Display Co. Ltd.

Novanta Inc.

Quest International

Siemens AG

Sony Corporation

Steris plc

