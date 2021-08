Startseite Cleantech-Markt in Indien Branchenüberblick, globale Größe, regionale Analyse und Wettbewerbsstrategie nach Schlüsselunternehmen Pressetext verfasst von kennethresearch am Di, 2021-08-03 13:31. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Bericht über den Cleantech-Markt in Indien für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach dem Cleantech-Markt für indische Produkte schaffen. Laden Sie ein Beispiel dieses strategischen Berichts herunter: -https://www.kennethresearch.com/sample-request-10170303 Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Gütern weltweit von 11,164 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017. Saubere Technologie oder Cleantech ist eine Branche, die die betriebliche Leistung, Effizienz und Produktivität der Umwelt durch Reduzierung von Kosten, Input, Energieverbrauch und Abfall verbessert. Es ist auch eine Art von Anlagephilosophie, die von verschiedenen Anlegern verwendet wird, die mit umweltfreundlichen Unternehmen Gewinne erzielen möchten. Indien stellt einen Schlüsselmarkt für saubere Technologieindustrien dar, da es Milliarden in diesen Sektor investiert und ausländische Direktinvestitionen (FDI) erhält. Cleantech wird allgemein verwendet, um die Unternehmen zu beschreiben, die sich mit Energie- und Wasserressourcen sowie der Produktion und Landwirtschaft befassen. Es wird auch Green Technology oder Green Tech genannt und konzentriert sich mehr auf Nachhaltigkeit als auf Rentabilität. Saubere Technologien umfassen eine breite Palette von Technologien, die hauptsächlich mit Recycling, erneuerbaren Energien wie Windkraft, Solarenergie, Biomasse, Wasserkraft und Biokraftstoffen zu tun haben. Die indische Regierung hat verschiedene Initiativen ergriffen, um den sauberen Energiesektor zu unterstützen, wie die National Solar Mission, Wind-Gebotsprogramme, Ökostrom-Korridor, Qualifikationsentwicklung sowie Beschäftigungsmöglichkeiten.

Marktsegmentierung

Der indische Cleantech-Markt ist nach Branchen in Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft und Biogasenergie unterteilt. Indien ist ein sehr kritischer Markt für saubere Technologien und spielt eine wichtige Rolle bei der Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels. Dazu gehören Solarenergie, grünes Bauen, Wasser und saubere Verkehrsmittel. Wichtige Wachstumsfaktoren

Die wachsende Wirtschaft Indiens und die steigende Nachfrage nach sauberem Strom zur Stärkung der Energiesicherheit, zur Reduzierung der Umweltverschmutzung und laufende Sektorreformen machen Indien zu einem der attraktivsten Reiseziele für umweltfreundliche Investoren.

Technologie spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Cleantech-Marktes. Mithilfe fortschrittlicher Technologie betreiben, installieren, entwickeln und fertigen verschiedene Cleantech-Unternehmen ihre Maschinen.

Bedrohungen und Hauptakteure

Der Umgang mit erneuerbaren Energien ist abhängig von Investoren und deren Investitionsbereitschaft. Die eigentliche Herausforderung für erneuerbare Energien liegt in ihrer Natur, nämlich in ihrer Gebrechlichkeit und mangelnden Zuverlässigkeit. Azure Power Global Ltd., Gram Power India Pvt. Ltd., Husk Power System Pvt. Ltd., Indowind Energy Ltd. und NEPC India Ltd. sind einige der wichtigsten Akteure auf dem indischen Cleantech-Markt.

Naher Osten und Afrika (Israel, GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman), Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika) Marktgröße, Y-O-Y-Wachstum Marktteilnehmeranalyse & Chancenausblick

